Fără concert de Ziua Limbii Române în 2026. Vasile Tofan: „Să mai tragem cureaua și noi ca stat, nu doar cetățenii”

Concertul de Ziua Limbii Române din acest an a fost anulat. Decizia a fost aprobată de Guvern, la propunerea ministrului Culturii, Dan Suruceanu. În urma deciziei, prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că este nevoie „să mai tragem cureaua și noi ca stat, nu doar cetățenii”. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de Guvern din 29 iulie.

Ministrul Culturii, Dan Suruceanu, a declarat că va exista un concert pe 27 august, de Ziua independenței R. Moldova, iar de Ziua Limbii Române va fi organizată, tradițional, Marea Dictare Națională, fără a mai organiza încă un concert.

„Ne propunem să organizăm peste 20 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive care se vor desfășura pe parcursul întregului an. Pentru data de 27 august, invităm cetățenii la ceremonia oficială de depunere de flori, la parada militară precum și la un concert festiv care va avea loc seara în Piața Marii Adunări Naționale. Așa cum am menționat, sărbătorim independența care ne unește pe durata întregului an, pentru a optimiza cheltuielile. Propunem să excludem din programul inițial organizarea de către Ministerul Culturii a unui concert de Ziua limbii române. În acea zi, Ministerul Educației și Cercetării organizează Marea Dictare Națională, un eveniment simbolic care a devenit o emblemă. Rog suținerea proiectului, având ca mențiune excluderea concertului de sărbatoarea limba noastră”, a declarat Dan Suruceanu.

Premierul Vasile Tofan a declarat că măsura este necesară pentru a reduce cheltuielile, iar concertul organizat pe 27 august va fi „modest”.

„Am rugat domnul ministru să reducem cheltuielile pentru aceste două zile. Eu cred că putem să o facem cu tare mult suflet și inimă, dar nu neapărat cu mulți bani. De asta, eu cred că moldovenii ne vor înțelege, vom avea concert pe 27 august, care va fi mai modest, și nu e neapărat să avem și concert pe 31. Pe 31 august celebrăm limba română și facem o dictare. Să mai tragem cureaua și noi ca stat, nu doar cetățenii”, a spus Tofan.

În cadrul ședinței din 29 iulie, membrii Executivului au aprobat Programul naţional de acţiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenţei R. Moldova „Independența care ne unește. Moldova-35”.