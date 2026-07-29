Pașapoartele și permisele de conducere de model nou vor costa mai mult. Guvernul a aprobat noile tarife

Guvernul a aprobat miercuri, 29 iulie, modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), care prevede ajustarea tarifelor pentru unele servicii, inclusiv pentru pașapoarte și permise de conducere de nouă generație. Totodată, autoritățile introduc noi servicii digitale și tarife pentru anumite proceduri destinate mediului de afaceri, în timp ce actele aflate deja în posesia cetățenilor vor rămâne valabile până la expirare.

Modificările propuse vin în contextul punerii în circulație a noilor modele de pașapoarte și permise de conducere (de generație nouă, cu elemente sporite de securitate conform standardelor Uniunii Europene) și a optimizării serviciilor digitale.

Principalele noutăți și schimbări pentru cetățeni și mediul oamenilor de afaceri:

Permisele de conducere și pașapoartele de model nou:

Permisul de conducere: Tariful de bază va fi ajustat minim: de la 420 lei la 440 lei (perfectare în termen de 20 zile lucrătoare). Noul tarif va intra în vigoare imediat după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Pașaportul: Tariful de bază (la termenul obișnuit) va fi ajustat de la 650 lei la 790 lei.

„Noul tarif pentru pașapoarte va intra în vigoare odată cu punerea oficială în circulație a noului model de pașaport”, a precizat ASP.

Extrasele digitale pentru companii (eliberarea imediată):

Pentru a susține digitalizarea și mediul de afaceri, cetățenii care dețin o semnătură electronică vor putea solicita online Extrasul din Registrul de Stat al Unităților de Drept (RSUD).

„Documentul va fi eliberat pe loc, direct în Cabinetul personal al solicitantului de pe evo.gov.md. Noul serviciu digital va costa 220 lei, economisind timp și bani pentru cetățeni, care nu vor mai fi nevoiți să aștepte 24 de ore sau să achite 440 lei pentru urgență la ghișeu”, a precizat ASP.

Pentru antreprenorii independenți, taxa pentru extrasul eliberat pe loc se menține la prețul de bază de 110 lei.

Autoritățile publice vor accesa datele în continuare gratuit, direct prin platforma MConnect.

Serviciile specializate pentru afaceri mari

Până în prezent, o serie de proceduri complexe de verificare tehnică, examinare a dosarelor și licențiere pentru categorii specifice de afaceri erau realizate gratuit de către ASP, cheltuielile fiind acoperite indirect din prestarea altor servicii. Astfel, noul proiect va introduce tarife axate strict pe acoperirea costurilor reale de procesare pentru aceste servicii de nișă:

„Verificări la fața locului: Pentru deplasarea specialiștilor în vederea verificărilor de autorizare/certificare se stabilește un tarif standard de 1030 de lei. Pentru a susține turismul rural, agropensiunile vor beneficia de o reducere de 50%”, a menționat Agenția.

Mărfuri strategice și Jocuri de noroc: Sunt introduse taxe administrative de procesare a dosarelor tehnice.

Totodată, examinarea dosarelor pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului de peste 1,7 milioane de lei va fi tarifată. Evaluările din oficiu sau pentru afaceri mici rămân gratuite.

ASP menționează că toate actele de identitate și permisele de conducere aflate în prezent în posesia cetățenilor rămân valabile până la data expirării înscrisă pe ele. Modificările tarifare privesc exclusiv noile modele de documente ce urmează a fi perfectate ulterior.

„Prevederile legate de noul regim al extraselor digitale și de autorizare/certificare vor intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial, oferind timp de adaptare tuturor beneficiarilor.”

De asemenea, pentru a încuraja cetățenii să acceseze online serviciile publice digitale, ASP susține că acoperă integral din mijloacele financiare proprii, costurile pentru eliberarea gratuită a primului milion de Cărți de identitate, cu semnătură electronică înscrisă.

„Anual, instituția prestează un volum de aproximativ 4,4 milioane de servicii, dintre care 1,5 milioane sunt acordate gratuit sau înlesniri.”

Această categorie de servicii gratuite sau cu tarife reduse include:

înregistrările actelor de stare civilă (nașteri, decese);

eliberarea primelor acte de identitate (prima documentare), precum și alte servicii sociale destinate categoriilor de persoane social vulnerabile, protejate sau scutite prin lege.