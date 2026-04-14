Avocatul lui Plahotniuc a cerut din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu din completul care examinează dosarul „Frauda bancară”. Cine este a doua judecătoare vizată?

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că a formulat două cereri de recuzare a judecătoarelor Ana Cucerescu și Olga Bejenari din completul care examinează cauza în care Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în dosarul „Frauda Bancară”.

„Am formulat cereri de recuzare împotriva a două judecătoare din completul de judecată. La data de 6 aprilie, în urma unui interviu televizat, am identificat motive grave de incompatibilitate. Judecătoarea Ana Cucerescu a pronunțat în 2021 o condamnare bazată pe același nucleu factual ca și în cauza Plahotniuc și anume referitor la companiile Dracard, Caritas Grup și Provolirom. Ulterior, judecătoarea menționată s-a abținut într-o cauză conexă, recunoscând oficial incompatibilitatea. Judecătoarea Olga Bejenari a confirmat această situație, făcând parte din completul care a validat abținerea. Cu toate acestea, astăzi, ambele judecă acest dosar, fără să declare această incompatibilitate. Solicităm un singur lucru: complet imparțial și legal constituit”, a declarat Rogac.

Completul de judecată în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc este condus de către judecătorul Sergiu Stratan, iar din el mai fac parte magistratele Olga Bejenari și Ana Cucerescu.

Cererile de recuzare anterioare

Aceasta nu este prima dată când apărarea lui Plahotniuc cere recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu. Prima solicitare de recuzare a fost depusă în decembrie 2025, avocații argumentând că judecătoarea locuiește într-un apartament cumpărat de părinții ei de la fiul Nataliei Politov-Cangaș, fostă președintă a Victoriabank, una dintre martorii apărării. Cererea a fost atunci respinsă.

În ianuarie 2026, avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut din pentru a doua oară recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu.

Atunci, Lucian Rogac a declarat că își bazează solicitarea pe cererea depusă în instanță de către Veaceslav Platon, de a fi recunoscut în calitate de parte vătămată. Apărătorii s-au pronunțat împotriva solicitării lui, dar au făcut trimitere la ea atunci când au cerut recuzarea judecătoarei Cucerescu.

„În cererea adresată de către Veaceslav Platon, dumnealui a făcut referire la sentința pe cauza Viorel Morari din 27 octombrie. În această sentință doamna Cucerescu s-a expus asupra mai multor fapte și circumstanțe, inclusiv, a dat apreciere acțiunilor domnului Vladimir Plahotniuc și apărarea crede că dumneaei deja are o percepție asupra inculpatului Vladimir Plahotniuc și anume, că acesta ar fi vinovat”, a declarat presei Lucian Rogac.

22 aprilie, ziua sentinței lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”

Dezbaterile judiciare au continuat cu ultimul cuvânt al inculpatului, chiar dacă Rogac a solicitat termen pentru a-l pregăti. Instanța a refuzat solicitarea, invocând prevederile Codului de Procedură Penală, care spune că dezbaterile judiciare nu pot fi întrerupte. La final, instanța a anunțat că sentința va fi pronunțată pe 22 aprilie. Anterior, procurorii au cerut 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc.