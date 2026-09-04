Tehnica militară se va deplasa pe drumurile naționale, în contextul desfășurării exercițiului „Scutul de Foc 2026”

În perioada 4–19 septembrie curent, pe drumurile naționale vor avea loc deplasări ale tehnicii militare, în contextul desfășurării exercițiului multinațional „Scutul de Foc 2026”. Tehnica se va deplasa către centrele de instruire în care se vor desfășura antrenamentele, informează Ministerul Apărării.

„Tehnica militară se va deplasa pe timpul nopții, pentru a nu perturba traficul rutier”, potrivit MA.

La exercițiu vor participa militari din cadrul subunităților de infanterie și artilerie ale Armatei Naționale, reprezentanții Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, precum și militari din Armata Română și Garda Națională a Carolinei de Nord, Statele Unite ale Americii.

„Antrenamentele se vor desfășura la centrele de instruire ale unităților militare din garnizoanele Nord, Centru și Sud și au drept obiectiv creșterea interoperabilității între contingentele participante”, comunică Ministerul Apărării.

Exercițiul „Scutul de Foc” este organizat anual, începând cu 2015.