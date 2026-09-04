Guvernul s-a angajat să achite circa opt mii de euro unei femei care a depus plângere într-un dosar de violență sexuală, dar procurorii au refuzat să ancheteze. „R. Moldova a recunoscut pentru prima dată eșecul unei investigații privind o acuzație de viol”

R. Moldova a recunoscut pentru prima dată, în cadrul unei proceduri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), eșecul unei investigații privind o acuzație de viol, se arată într-un comunicat de presă emis de Centrul Internațional „La Strada”, care a reprezentat victima în instanță. „15 luni până la începerea unei anchete. Șapte încetări ale urmăririi penale. Șapte soluții anulate de judecător. În spatele acestor cifre este povestea unei femei care a avut curajul să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat și care, ani la rând, a așteptat ca autoritățile să-i ofere un răspuns”.

La 27 august 2026, cauza a fost radiată de pe rol în urma unui acord de soluționare amiabilă. R. Moldova a recunoscut că a eșuat în apărarea drepturilor femeii și s-a obligat să-i achite 8 100 de euro cu titlu de prejudiciu material și moral.

Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției a emis anterior un comunicat scurt în care a indicat că „Guvernul și reclamanta au încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei, potrivit căruia reclamanta a acceptat să renunțe la orice pretenții ulterioare împotriva R. Moldova referitoare la respectiva cauză, în schimbul angajamentului Guvernului de a-i achita suma de 8100 de euro pentru prejudiciul moral și material”.

„Cazul E.B. contra Republicii Moldova este prima cauză privind violența sexuală în care Republica Moldova recunoaște, în cadrul unei proceduri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, eșecul unei investigații privind o acuzație de viol. Pentru cineva care a trecut printr-o experiență de violență sexuală, să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat poate fi deja un pas extrem de greu. Să ceri ajutor, să depui o plângere și apoi să aștepți ca autoritățile să facă dreptate înseamnă să găsești puterea de a merge mai departe chiar și atunci când răspunsul întârzie să vină. În acest caz, răspunsul a întârziat”, relatează organizația.

După ce femeia a depus plângerea privind actele de viol, Procuratura a refuzat de două ori să înceapă urmărirea penală. Ambele soluții au fost anulate de judecătorul de instrucție. Ancheta a început abia după 15 luni de la faptele reclamate, conform „La Strada”.

Ulterior, urmărirea penală a fost încetată de șapte ori. De fiecare dată, soluția a fost anulată de judecătorul de instrucție.