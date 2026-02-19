Tânăr vizat în cazul de tentativă de asasinat Moldova-Ucraina, grațiat anterior de Maia Sandu. Decretul, anulat

În dimineața de 19 februarie, oamenii legii din R. Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-o investigație comună privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice ucrainene, activități infracționale despre care autoritățile afirmau că ar fi fost dirijate de serviciile speciale rusești. Potrivit surselor ZdG din cadrul Președinției, unul dintre tinerii vizați de operațiune a fost grațiat în 2022 de președinta Maia Sandu. Este vorba despre Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația Rusă, transferat pentru continuarea executării pedepsei penale cu inchisoarea in instituțile penitenciare ale R. Moldova. Decretul de grațiere a fost revocat în cursul zilei de joi, pe fondul noilor circumstanțe comunicate de anchetatori.

Amintim că Poliția a anunțat că acțiunile au loc în cadrul unei echipe comune de investigație formate din polițiști moldoveni și organe de aplicare a legii din Ucraina, pe faptul pregătirii lichidării fizice a unor oficiali ucraineni. Activitățile au fost desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”.

În paralel, Aparatul Președintelui Republicii Moldova a anunțat revocarea Decretului nr. 418-IX din 11 aprilie 2022 privind acordarea unei grațieri. „Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente”, se arată în comunicat. Instituția precizează că, în 2021, la Președinție au fost depuse cereri de grațiere atât de către persoana condamnată, cât și de Procuratura Generală, iar, la recomandarea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, aceasta a fost admisă în 2022.

DECRET by Ziarul de Gardă

„În urma examinării documentelor și a informațiilor suplimentare, devenite cunoscute ulterior, s-a decis revocarea decretului menționat. Președinția Republicii Moldova reafirmă angajamentul de a acționa cu transparență și în strictă conformitate cu legea, ori de câte ori apar elemente noi care impun reevaluarea unor decizii”, mai notează instituția.

Potrivit documentului de revocare, persoana vizată este Șepeli Nicolae Andrei, născut în 1995, condamnat de Judecătoria orașului Starâi Oskol, regiunea Belgorod, Federația Rusă, și transferat ulterior pentru continuarea executării pedepsei în penitenciarele din Republica Moldova. Sursele ZdG afirmă că anularea grațierii este legată direct de operațiunea din 19 februarie, Șepeli fiind unul dintre tinerii vizați de investigațiile în curs.