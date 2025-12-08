Tăieri ilicite soldate cu sancționări și concediere la Întreprinderea silvică Strășeni, în urma sesizării ministrului Mediului

Agenția „Moldsilva” a stabilit că în cantonul numărul 1 a ocolului silvic Scoreni au fost admise tăieri ilicite. Neregulile au fost stabilite în urma unui control efectuat de către Întreprinderea Silvo-Cinegetică Străşeni în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, la sesizarea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder și a informațiior din spațiul public, scrie Agenția de Stat „Moldsilva”.

Reieșind din acest caz, ulterior a fost organizată o verificare complexă în cantonul respectiv, cu participarea personalului silvic al Agenției „Moldsilva”, ce a stabilit prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită a arborilor.

„În consecință, prin ordinul directorului Întreprinderii Silvo-Cinegetice Străşeni, pădurarului de la cantonul nr.1 i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară concediere, cu achitarea costului masei lemnoase și a prejudiciului cauzat”, se mai arată în anunțul instituției.

Astfel, conform verificărilor efectuate, s-au constatat tăieri ilicite cu un volum de masă lemnoasă de 2,78 de metri cubi, iar cuantumul despăgubirilor prejudiciului cauzat, inclusiv costul masei lemnoase, este de 11 438 de lei. Pentru neglijență în serviciu, maistrului silvic din cadrul aceluiași ocol silvic, i-a fost aplicată mustrare.

„O anchetă de serviciu ce vizează activitatea tuturor persoanelor responsabile din cadrul ocolului silvic este actualmente în desfășurare, iar concluziile finale vor servi drept temei pentru acțiunile următoare și vor viza calitatea și modul de gestionare a fondului forestier proprietate publică a statului”, potrivit „Moldsilva”.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a cerut demisia celor responsabili de tăierile ilegale din zona Strășeni, după ce, sâmbătă, 6 decembrie, a publicat pe rețelele sociale un video în care se vede cum un arbore a fost smuls din rădăcini „în plină zi, chiar în mijlocul pădurii”.

Potrivit ministrului, incidentul s-ar fi produs cu două zile mai devreme, pe 4 decembrie, când o persoană ar fi scos din rădăcini un copac dintr-o pădure din apropierea orașului Strășeni. Gheorghe Hajder susține că persoana ar fi folosit echipamente speciale pentru a-și acoperi urmele. „Asta mă face să cred că nu vorbim despre un singur caz”, a declarat ministrul.