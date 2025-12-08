Ion Ceban, despre perchezițiile de la Primărie de săptămâna trecută: „Nu apăr pe nimeni, dar…”

Primarul general, Ion Ceban, afirmă, cu referire la perchezițiile de săptămâna trecută în urma cărora patru funcționari publici cu statut de conducători ai Primăriei municipiului Chișinău au fost reținuți pentru fapte de corupție, că primăria este „ținta numărul unu a guvernării” la această etapă. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 8 decembrie 2025.

„Cine se face de vină, să răspundă, dar în condițiile prevederilor legislației naționale, pentru că tot mai mult (…) se crează impresia că se deviază de la subiectele majore și importante în societate. (…) Repet, nu apăr pe nimeni, dar mi-aș dori foarte mult ca în aceste circumstanțe legea să fie în capul mesei, iar prezumția nevinovăției să fie asigurată pentru fiecare”, a afirmat Ion Ceban.

Centrul Național Anticorupți și procurorii au desfășurat pe 4 decembrie acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Perchezițiile au loc la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la agenți economici, a declarat pentru ZdG, purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.

Ion Burdiumov, șeful Direcției Locativ-Comunale se află printre persoanele reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală, afirmă surse ale ZdG din cadrul organelor de drept.

Ion Burdiumov, șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare din cadrul Consiliului municipal Chișinău (DGLCA) este și membru al Consiliului Național al Mișcării Alterntiva Națională (MAN), partid fondat de primarul capitalei, Ion Ceban. Cristina Burdiumov, soția sa, este consilieră municipală pe listele MAN.

Conform acelorași surse, au fost reținuți și doi șefi de direcție, Vasile Efros și Iurie Savițchi, dar și reprezentanții a trei agenți economici. Ghenadie Dubiță, directorul adjunct al Direcției, a fost și el vizat de percheziții.

Potrivit probelor administrate, persoanele publice vizate în dosar sunt bănuite că, începând cu anul 2024 și până în prezent, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de pretindere, acceptare și primire ilegală, sistemică, de comisioane din valoarea licitațiilor adjudecate. În schimbul acestor remunerații ilicite, funcționarii ar fi favorizat anumiți operatori economici în procesul de atribuire a contractelor publice. În urma descinderilor de astăzi, au fost ridicate mai multe obiecte și documente ce probează activitatea infracțională, inclusiv mijloace financiare, în diferite valute, în sumă totală de peste 3 milioane de lei. Șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul CNA, se arată în comunicat.