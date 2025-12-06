Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisii după un caz de tăieri ilegale la Strășeni

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a cerut demisia celor responsabili de tăierile ilegale din zona Strășeni, după ce, sâmbătă, 6 decembrie, a publicat pe rețelele sociale un video în care se vede cum un arbore a fost smuls din rădăcini „în plină zi, chiar în mijlocul pădurii”.

Potrivit ministrului, incidentul s-ar fi produs cu două zile mai devreme, pe 4 decembrie, când o persoană ar fi scos din rădăcini un copac dintr-o pădure din apropierea orașului Strășeni. Gheorghe Hajder susține că persoana ar fi folosit echipamente speciale pentru a-și acoperi urmele. „Asta mă face să cred că nu vorbim despre un singur caz”, a declarat ministrul.