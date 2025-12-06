Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisii după un caz de tăieri ilegale la Strășeni
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a cerut demisia celor responsabili de tăierile ilegale din zona Strășeni, după ce, sâmbătă, 6 decembrie, a publicat pe rețelele sociale un video în care se vede cum un arbore a fost smuls din rădăcini „în plină zi, chiar în mijlocul pădurii”.
Potrivit ministrului, incidentul s-ar fi produs cu două zile mai devreme, pe 4 decembrie, când o persoană ar fi scos din rădăcini un copac dintr-o pădure din apropierea orașului Strășeni. Gheorghe Hajder susține că persoana ar fi folosit echipamente speciale pentru a-și acoperi urmele. „Asta mă face să cred că nu vorbim despre un singur caz”, a declarat ministrul.
„În calitate de ministru, consider că nu este suficient să fie amendat doar făptașul, dar și cei care se fac reponsabili de paza și protecția pădurii. Să fie foarte clar, vorbim de un caz care s-a întâmplat ziua, în amiaza mare, când se prezumă că suntem toți la lucru.
Cer demisia celor responsabili și sancționarea după caz”, spune Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, într-un video publicat pe rețelele sociale.