SURSE Unde s-ar ascunde fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Dmitri Constantinov a fost externat din spital

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, condamnat de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei, nu a părăsit R. Moldova, conform unor surse ale Ziarului de Gardă.

Una dintre versiunile luate în calcul de către organele de drept este că acesta s-ar ascunde în regiunea transnistreană, potrivit acelorași surse.

Deși avocatul lui Dmitri Constantinov a declarat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei se află în spital și din acest motiv nu s-ar fi prezentat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința, surse ale ZdG spun că inculpatul a fost externat din spital zilele trecute.

Într-un comentariu pentru presă, Victor Kîlcik, apărătorul lui Constantinov, a susținut în sala de judecată că clientul său este nevinovat. „Noi vom oferi comentarii pentru presă după ce decizia va fi analizată”, a menționat apărătorul, conform TVR Moldova.

Condamnat la 12 ani de închisoare și anunțat în căutare

Vineri, 26 decembrie, magistrații Judecătoriei Comrat l-au condamnat la 12 ani de închisoare pe fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Totodată, instanța a dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Constantinov, din momentul reținerii. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința.

Ulterior, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au anunțat că au inițiat un dosar de căutare în baza căruia Constantinov „urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”.

Abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei

Dmitri Constantinov a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și delapidarea averii străine în mai 2025.

Potrivit Procuraturii UTA Găgăuzia, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția de director al unei societăți comerciale din orașul Comrat, împreună cu alte persoane, prin abuz de serviciu, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri de pe contul societății pe care o gestiona pe contul altei entități economice unde activa o persoană apropiată acestuia.

„Mai mult, au fost încheiate contracte fictive care au adus compania în stare insolvență, iar în consecință a fost intentarea procedura de insolvabilitate.

Directorul intenționat a tăinuit discrepanța existentă între datele din rapoartele financiare, astfel cauzând fondatorilor întreprinderii prejudicii materiale în proporții deosebit de mari, în sumă de peste 46 milioane lei. Același bărbat este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, prejudiciind un fondator cu peste 600 mii lei.

În cadrul cauzei penale, pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor părților vătămate, au fost aplicate sechestre pe bunurile imobile în valoare de peste 46 milioane lei al căror beneficiar efectiv este învinuitul”, menționau anterior procurorii.

Detalii despre activitatea lui Dmitri Constantinov

Dmitri Constantinov a deținut funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei din februarie 2022 până în noiembrie 2025, atunci când și-a anunțat plecarea din funcție. Acesta a declarat că pleacă din motive de sănătate și susținea că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice.

Constantinov a fost unul din cei prezenți la Moscova în momentul creării blocului „Victorie”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor.

La fel, Constantinov s-a întâlnit cu Șor în Israel. La scurt timp după întâlnire însă, într-un interviu pentru Europa Liberă, acesta a declarat că nu s-ar mai vedea cu el dacă ar apărea o astfel de oportunitate. „M-a dezamăgit, m-a mințit și nu mai am nicio dorință”.

Dmitrii Constantinov este inginer zootehnist de profesie. A condus câteva întreprinderi zootehnice și firme private. A ajuns pentru prima dată deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei în 1995.