SURSE Șeful adjunct al IP Briceni, reținut. Donație de 70 de mii de lei și un automobil cumpărat în 2025: detalii despre averea lui Vasile Cociurca. CNA: acțiunile de urmărire penală continuă într-un dosar de trafic de influență

Vasile Cociurca, șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Briceni, a fost reținut de către organele de drept, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. În 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în urma unei sesizări, a constatat lipsa încălcării regimului juridic privind declararea averii și a intereselor personale în privința lui Cociurca

„Ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală în nordul țării. Patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență”, a precizat miercuri, 26 august, pentru Ziarul de Gardă Ina Voloșciuc, purtătoarea de cuvânt a CNA.

Până la această oră, reprezentanții CNA n-au emis vreun comunicat despre reținerea șefului adjunct al IP Briceni și nici n-au oferit alte detalii despre operațiune.

Potrivit acelorași surse ale ZdG, printre persoanele reținute se numără două persoane civile. Acțiunile de urmărire penală ar avea legătură cu un dosar privind vânatul ilegal care ar fi fost gestionat de către Cociurca.

ZdG a solicitat reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP) să precizeze dacă Cociurca urmează să fie suspendat din funcție și dacă în privința acestuia a fost inițiată o anchetă de serviciu. Vom publica răspunsul atunci când îl vom primi.

Miercuri, 26 august, ZdG a telefonat la serviciul de gardă al IP Briceni. Persoana care a răspuns la telefon ne-a declarat că funcția de conducere în cadrul Inspectoratului a fost asigurată până acum de către Vasile Cociurca. Întrebat dacă persoana a fost reținută, aceasta a răspuns „nu cunosc, nu l-am văzut la lucru. Avem reprezentanți de la presă, sunați…”.

Vasile Cociurca deține funcția de șef adjunct al IP Briceni din noiembrie 2023.

Averea șefului adjunct al IP Briceni

Conform declarației sale de avere și interese personale, anul trecut, polițistul a ridicat venituri salariale brute de 259 461 de lei, adică peste 21 de mii de lei pe lună, și 62 de mii de lei în calitate de indemnizație pentru incapacitate de muncă.

Tot în 2025, Cociurca a primit o donație în valoare de 70 de mii de lei și 150 de mii de lei din vânzarea unui automobil de model Volvo V60 (automobilul se regăsește în declarația de avere pentru anul 2024, n.r.). Și în declarația de avere depusă în 2025, Cociurca a indicat o donație în valoare de 100 de mii de lei.

Din 2023, șeful adjunct al IP Briceni deține o cotă-parte dintr-o casă cu suprafața de 240 de metri pătrați, estimată la 1 030 000 de lei. „Reparația a fost efectuată în perioada 2022-2025, fiind posibil de stabilit prețul aproximativ…”, se spune în actul de avere al acestuia.

În 2025, Cociurca și-a cumpărat un autoturism de model Peugeot 5008, fabricat în 2019, la prețul de 270 de mii de lei.

„Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii…”

ZdG a constatat că, pe 5 septembrie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința lui Cociurca, stabilind lipsa unei încălcări a regimului juridic privind declararea averii și a intereselor personale. Actul a fost emis în urma unei sesizări prin care era semnalată o posibilă încălcare a acestui regim de către Cociurca.

„Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către domnul Vasile Cociurca, șef adjunct al IP Briceni al IGP al MAI, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în partea constatatoare a prezentului act”, se spune în document.