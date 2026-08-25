Premierul Vasile Tofan explică de ce l-a propus pe Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice. „Când am fost la București, am ridicat subiectul cu domnul Bolojan”

Prim-ministrul Vasile Tofan a venit cu precizări după ce Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei în România, a fost desemnat pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. În cazul lui Năsui, premierul a menționat că a luat această decizie inclusiv în urma consultărilor cu Ilie Bolojan, premierul interimar al României. Declarațiile au fost făcute marți seară, 25 august, în cadrul emisiunii „Pe față”, de la postul public de televiziune Moldova 1.

„Am luată această decizie de ceva timp. Am vrut să o pregătim și să ne gândim bine (…). Când angajăm pe cineva, întrebăm referințe, care a fost experiența acestor oameni la alți angajatori și asta am făcut. În cazul domnului ministru al Agriculturii, Eugen Osmochescu, cred că este o decizie care ne va permite să aducem mai multă logică economică într-un domeniu atât de important. Pe domnul Osmochescu îl cunoaștem și cred că este bine să avem un economist la Agricultură, pentru că provocările sunt foarte mari, dar și banii care vor intra în agricultură, după intrarea R. Moldova în UE și vom avea acces la fonduri din politica agricolă comună, începând cu anul 2028, este nevoie de mai multă chibzuință economică. De asta am considerat că este important să avem un economist testat care cunoaște deja mașinăria Guvernului la Agricultură.

Cu domnul Năsui este un pic diferită situația. Înțeleg că multă lume se întreabă de ce am mers anume pe această opțiune și vă spun foarte deschis: provocările pe care le avem țin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. În aceasta crede domnul Năsui: crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, în companii de stat mai eficiente și mai puține. Ne-am gândit că, din moment ce avem aceste provocări, cred că trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri. A fost ministru al Economiei în România, a fost parlamentar în România, cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relația noastră cu România, pentru că 30% din exporturile noastre merg în România. Cred că aceasta este o decizie foarte bună (…)”, susține Vasile Tofan.

Întrebat cât de repede ar putea un ministru venit din afara țării să înțeleagă modul de funcționare a Guvernului de la Chișinău, Tofan a declarat că se bucură că Năsui a acceptat invitația.

„(…) Cred că avem nevoie de oameni curajoși, competenți, care nu evită inclusiv problemele dificile și noi avem multe probleme dificile în R. Moldova. Mă bucur mult că domnul Năsui a fost de acord să vină. Din păcate, am văzut foarte multe comentarii care spuneau de ce nu am găsit un moldovean. Vreau să încurajez toți moldovenii care vor să lucreze la stat, să vină. Din păcate, când anunțăm anumite concursuri, oamenii nu prea aplică la poziții de miniștri sau șefi de agenții (…)”, a declarat el.

Totodată, premierul a fost întrebat dacă eventuala numire a lui Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din R. Moldova nu va afecta relația acestuia cu omologul său de la București, în contextul în care Năsui a fost critic la adresa activității premierului interimar Ilie Bolojan. Tofan a explicat că a discutat despre acest subiect cu omologul său român.

„Când am fost la București, am ridicat subiectul cu domnul Bolojan. I-am cerut opinia dumnealui referitor la domnul Năsui și răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie. Deci, am vorbit și cu domnul Năsui, apropo de importanța acestei relații, iar dumnealui înțelege foarte bine că indiferent de opțiunile sale politice pe care le are, acum va reprezenta interesele R. Moldova. Va trebui să facă tot efortul ca să avem o relație cât mai bună cu România, care este partenerul nostru strategic și va rămâne întotdeauna acel partener (…)”, a mai spus Tofan.

Pe 25 august, președinta Maia Sandu a oferit cetățenia R. Moldova lui Claudiu Năsui prin decret prezidențial.

După anunțul privind propunerea politicianului din România la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în R. Moldova, în spațiul public au apărut mai multe reacții la subiect. Politicienii au criticat decizia lui Vasile Tofan privind remanierile din Guvern. Claudiu Năsui este un admirator al președintelui libertarian Javier Milei, distribuind mai multe postări despre liderul argentinian. Într-o postare pe Facebook din 2025, Claudiu Năsui declara că România ar trebui să ia exemplul Argentinei, iar într-o altă postare explică câteva „lecții ale lui Javier Milei” pe care România le-ar putea învăța.

În perioada 2016-2020, Năsui a fost deputat și membru în Comisia de Buget. Înainte de a intra în politică, între 2007 și 2016, a lucrat în sectorul privat, în consultanță financiară și în sectorul bancar. El a absolvit Facultatea de Finanțe a Universității Paris-Dauphine și a făcut un Master la Universitatea Bocconi, în Italia, tot în domeniul finanțelor.



