SUA acuză Rusia că ar fi pregătit asasinate ale unor susținători ai Ucrainei în străinătate. Cinci persoane, puse sub acuzare

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a acuzat Rusia că ar fi pus la cale operațiuni pentru asasinarea unor persoane considerate aliate sau susținătoare ale Ucrainei în Statele Unite și Europa, relatează BBC.



Departamentul de Justiție a anunțat punerea sub acuzare a cinci bărbați despre care susține că au legături cu serviciile de informații ruse (RIS). Aceștia sunt acuzați că au plătit sau au încercat să plătească persoane din SUA și din alte țări pentru a-i viza pe cei „aliniați sau percepuți ca fiind aliniați cu Ucraina”.

„Este datoria noastră să împiedicăm adversarii Americii să dezlănțuie violența și teroarea pe teritoriul american”, a declarat procurorul general Todd Blanche.

Toți cei cinci inculpați sunt în libertate. Nu este clar dacă aceștia se află în Statele Unite sau în alte țări.

Trei dintre inculpați, descriși drept membri de rang înalt ai rețelei

Autoritățile americane i-au acuzat pe toți cei cinci de participare la o conspirație pentru finanțarea terorismului, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare.

Potrivit Departamentului de Justiție, trei dintre suspecți sunt „membri de rang înalt ai rețelei RIS”.

Printre aceștia se numără rușii Yuri Khrameev, în vârstă de 63 de ani, și fiul său, Kirill Khrameev, în vârstă de 27 de ani. Tatăl ar fi fost colonel în serviciile de informații ruse, în timp ce fiul său este descris drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Al treilea suspect de rang înalt este Oemis Romagoza Durruthy, un cetățean cubanez în vârstă de 35 de ani. Potrivit SUA, acesta este „un membru influent al diasporei cubaneze care trăiește în Rusia și care a coordonat atacuri pentru rețeaua RIS”.

Ceilalți doi inculpați sunt Yaidel Delgado Suarez, în vârstă de 35 de ani, și Angel Eduardo Castro, în vârstă de 22 de ani.

Aceștia sunt acuzați că au recrutat sau au încercat să recruteze persoane din SUA pentru a „supraveghea și a încerca să-l asasineze pe un disident rus proeminent cu domiciliul în SUA”.

James Barnacle, reprezentant al FBI, a declarat că grupul „a conspirat pentru a intimida, amenința sau asasina persoane pe teritoriul SUA și în întreaga lume”.

Un disident rus, vizat pentru asasinare

Departamentul de Justiție descrie și un incident care ar fi avut loc în această vară. Potrivit autorităților americane, rețeaua RIS ar fi recrutat o persoană din SUA pentru a supraveghea și, ulterior, a asasina un disident rus aflat pe teritoriul american.

Suarez ar fi trimis persoana recrutată la două locații asociate victimei și i-ar fi oferit „instrucțiuni explicite privind modul de desfășurare a supravegherii”.

În schimb, recrutului i s-ar fi oferit între 1.000 și 1.500 de dolari.

Suarez și Castro ar fi promis ulterior încă 40.000 de dolari dacă persoana recrutată ar fi reușit să-l „elimine” pe disident.

Departamentul de Justiție susține că recrutul nu a dus planul la bun sfârșit. Suarez ar fi încercat apoi să recruteze „mai multe alte persoane din Statele Unite”, oferind „sume substanțiale de bani pentru a-i viza pe cei care locuiesc în SUA”.

Comunicatul Departamentului de Justiție enumeră și alte cazuri în care inculpații ar fi încercat să recruteze persoane pentru a-i ucide pe cei considerați amenințări la adresa Rusiei.

Un alt presupus plan, în Lituania

Potrivit autorităților americane, în 2025, Kirill Khrameev ar fi recrutat un cetățean american pentru a supraveghea și ucide o persoană din Lituania care „spunea minciuni despre Rusia”.

În comunicatul DoJ este citată o afirmație atribuită lui Khrameev, potrivit căreia scopul era să fie vizate „toate țările care ajută Ucraina”.

Tatăl său, Yuri Khrameev, ar fi oferit recrutului 25.000 de dolari pentru uciderea persoanei din Lituania, pe motiv că aceasta „răspândea calomnii despre țara mea” și „denatura istoria”.

Khrameev senior, Suarez și Castro sunt singurii dintre cei cinci inculpați acuzați și de „participare la o conspirație în vederea comiterii unei crime la comandă”. Dacă vor fi găsiți vinovați, această acuzație poate atrage o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Rusia cere „dovezi credibile”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Moscova nu va comenta acuzațiile până când nu va vedea sau auzi „vreo dovadă credibilă” sau „fapte concrete”.

Noile acuzații americane apar în contextul în care autoritățile din mai multe țări au anunțat anterior că au dejucat presupuse planuri de atacuri împotriva unor persoane considerate adversari ai Kremlinului.

Luna trecută, premierul polonez Donald Tusk a declarat că autoritățile au reținut o persoană care ar fi lucrat pentru Kremlin și care plănuia să ucidă un cetățean americano-ucrainean la Varșovia.

Tusk a declarat că persoana vizată „era incomodă pentru regimul lui Putin”, adăugând: „Trebuie să acceptăm ipoteza că regimul lui Putin va încerca să elimine persoanele care sunt incomode din diverse motive.”

În 2024, autoritățile germane ar fi fost avertizate de serviciile de informații americane cu privire la un presupus complot rusesc pentru uciderea lui Armin Papperger, șeful Rheinmetall, cea mai mare companie de armament din Germania.

Moscova a respins la acel moment acuzația. Peskov a declarat că informațiile erau prezentate „în stilul unei alte povești false” și că astfel de relatări „nu pot fi luate în serios”.

Acuzațiile apar pe fondul apropierii dintre Washington și Moscova

Noile acuzații ale Departamentului de Justiție vin într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Washington au cunoscut o apropiere după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă în 2025.

Cu câteva săptămâni în urmă, directorul Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA), John Ratcliffe, a vizitat Moscova pentru discuții cu reprezentanți ai serviciilor de informații ruse, într-o deplasare neobișnuită care a generat speculații.

Kremlinul a confirmat că Ratcliffe a avut discuții cu reprezentanți ai serviciilor de informații ruse.

Președintele Donald Trump nu a precizat ce subiecte au fost abordate, dar a descris întâlnirea drept „semi-rutinieră”.