SUA acuză China că a efectuat teste nucleare secrete și că ar fi încercat să mascheze exploziile „pentru a-și ascunde activitățile față de lume”

Statele Unite au acuzat China că ar fi efectuat cel puțin un test nuclear secret în 2020 și au cerut un nou tratat de control al armamentului nuclear, mai amplu, care să includă atât Beijingul, cât și Moscova, scrie Reuters.

„Pot dezvălui că guvernul SUA știe că China a efectuat teste nucleare explozive, inclusiv pregătiri pentru teste cu randamente prestabilite de ordinul sutelor de tone”, a declarat Thomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva.

Armata chineză „a încercat să ascundă testările prin mascarea exploziilor nucleare, deoarece a recunoscut că aceste teste încalcă angajamentele privind interzicerea testelor. China a folosit decuplarea, o metodă de reducere a eficienței monitorizării seismice, pentru a-și ascunde activitățile față de lume”, a spus el. DiNanno a declarat că China a efectuat un astfel de test pe la 22 iunie 2020.

Acuzațiile, formulate în cadrul unei conferințe globale pentru dezarmare, evidențiază tensiuni serioase între Washington și Beijing într-un moment crucial pentru controlul armelor nucleare, la o zi după expirarea tratatului care limita desfășurarea de rachete și focoase nucleare de către SUA și Rusia.

Prima reacție a Chinei la acuzațiile americane

Shen Jian, ambasadorul Chinei pentru dezarmare, nu a abordat direct acuzațiile lui DiNanno, dar a spus că Beijingul a acționat întotdeauna prudent și responsabil în chestiuni nucleare. „China observă că SUA continuă, în declarațiile sale, să amplifice așa-numita amenințare nucleară chineză. China se opune ferm acestor narațiuni false. SUA sunt responsabile pentru agravarea cursei înarmărilor”, a adăugat diplomatul chinez.

Diplomați prezenți la conferință au declarat că acuzațiile americane sunt noi și îngrijorătoare, scrie Reuters.

Controlul global al armelor se află într-un punct critic

Tratatul START din 2010, care a expirat pe 5 februarie a lăsat Rusia și Statele Unite, pentru prima dată în peste o jumătate de secol, fără nicio constrângere juridic obligatorie privind desfășurarea de rachete strategice și focoase nucleare.

Președintele american Donald Trump dorește să-l înlocuiască cu un nou acord care să includă și China, care își extinde rapid propriul arsenal.

DiNanno a declarat la conferința de la Geneva: „Astăzi, Statele Unite se confruntă cu amenințări din partea mai multor puteri nucleare. Pe scurt, un tratat bilateral cu o singură putere nucleară este pur și simplu inadecvat în 2026 și în anii următori”. El a reiterat estimările americane potrivit cărora China va avea peste 1000 de focoase nucleare până în 2030.

Însă Shen, delegatul chinez, a reiterat că țara sa nu va participa, în acest stadiu, la noi negocieri cu Moscova și Washingtonul. Beijingul a subliniat anterior că deține doar o fracțiune din numărul de focoase al acestora – aproximativ 600, comparativ cu circa 4000 pentru fiecare dintre Rusia și SUA.

„În această nouă eră, sperăm că SUA vor abandona gândirea de tip Război Rece și vor îmbrățișa securitatea comună și cooperativă”, a spus Shen.

Axios: Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice

Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice (START), care a expirat ieri, 5 februarie, a relatat Axios, citând surse familiarizate cu negocierile.

Potrivit surselor publicației, proiectul trebuie încă aprobat de președintele rus Vladimir Putin și de președintele american Donald Trump.

Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat acordul cu reprezentanții ruși la Abu Dhabi. Discuții trilaterale între delegațiile din Rusia, SUA și Ucraina privind încheierea războiului au avut loc, de asemenea, acolo, în perioada 4-5 februarie.

Un oficial american anonim a declarat pentru Axios că prelungirea tratatului care expiră nu va avea un act juridic. „Am convenit cu Rusia să acționăm cu bună-credință și să începem să discutăm modalități de modernizare a sistemului”, a spus el.

O altă sursă Axios susține că, în practică, părțile vor fi de acord să respecte termenii acordului timp de cel puțin șase luni, timp în care se vor purta negocieri privind un nou acord.