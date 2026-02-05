Axios: Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice, care expiră pe 5 februarie

Rusia și Statele Unite sunt aproape de un acord de prelungire a Tratatului de Reducere a Armelor Strategice (START), care expiră astăzi, 5 februarie, relatează Axios, citând surse familiarizate cu negocierile.

Potrivit surselor publicației, proiectul trebuie încă aprobat de președintele rus Vladimir Putin și de președintele american Donald Trump.

Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat acordul cu reprezentanții ruși la Abu Dhabi. Discuții trilaterale între delegațiile din Rusia, SUA și Ucraina privind încheierea războiului au avut loc, de asemenea, acolo, în perioada 4-5 februarie.

Un oficial american anonim a declarat pentru Axios că prelungirea tratatului care expiră nu va avea un act juridic. „Am convenit cu Rusia să acționăm cu bună-credință și să începem să discutăm modalități de modernizare a sistemului”, a spus el.

O altă sursă Axios susține că, în practică, părțile vor fi de acord să respecte termenii acordului timp de cel puțin șase luni, timp în care se vor purta negocieri privind un nou acord.

Vladimir Putin a propus prelungirea acordului pentru încă un an, dar Donald Trump nu a răspuns la această propunere.

Axios notează că principalul motiv pentru care Casa Albă a fost sceptică cu privire la prelungirea programului START a fost acela că acordul nu limitează capacitățile Chinei. Țara deține în prezent un arsenal mult mai mic, dar în rapidă expansiune. Beijinul, la rândul său, nu a manifestat niciun interes în aderarea la acord.