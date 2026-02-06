Ucraina se află în spatele tentativei de asasinat de la Moscova asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseev, prim-adjunct al șefului GRU, a declarat Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Pe de altă parte, o sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean, a declarat pentru publicația Novini, a declarat că tentativa de asasinat asupra generalului rus Alekseev, ar putea fi legată de o tentativă de perturbare a negocierilor de pace pentru a pune capăt războiului, nu de acțiuni directe ale Ucrainei.

„Acest act terorist a confirmat încă o dată concentrarea regimului Zelenski pe provocări constante, menite la rândul lor să perturbe procesul de negocieri, și un regim dispus să facă orice pentru a-și convinge sponsorii occidentali să țină pasul cu SUA în eforturile sale de a-i abate de la obținerea unei soluții echitabile”, a declarat Lavrov.

Detaliile tentativei de asasinare

Astăzi, 6 februarie, la Moscova a avut loc o tentativă de asasinare a locotenentului general rus, Vladimir Alekseev, șef adjunct al GRU al Ministerului rus al Apărării. Potrivit Comitetului de Investigații din Rusia, într-o clădire rezidențială de pe autostrada Volokolamskoe, o „persoană încă neidentificată” l-a împușcat pe oficial de mai multe ori și a fugit. Alekseev a fost spitalizat.

Potrivit canalului de Telegram Mash, un atacator necunoscut l-a împușcat pe Alekseev în spate, în holul liftului clădirii, la ora 7:00. Nu există informații oficiale despre starea sa, dar canalul Shot relatează că este gravă, iar medicii luptă pentru viața lui.

Atacul a avut loc în timp ce Alekseev ieșea din apartamentul său, au declarat locuitorii clădirii de pe autostrada Volokolamskoe pentru canalul Baza. Martorii oculari au raportat că au auzit împușcături și strigăte de ajutor. Un vecin aflat la fața locului a raportat: „Întregul etaj este acoperit de sânge, chiar și holul liftului”. Locuitorii relatează că locotenentul generala rămas conștient o perioadă de timp. Unul dintre vecini a țipat să fie chemată imediat o ambulanță.

Cine este Vladimir Alekseev?

Alekseev este prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse (fostul GRU).

Presa din Rusia l-a numit pe Alekseev drept unul dintre principalii curatori ai tuturor formațiunilor de „voluntari” rusi care participă la războiul din Ucraina. În iunie 2023, Alekseev, împreună cu ministrul adjunct al Apărării rus, Iunus-Bek Evkurov, a participat la negocieri cu Evgheni Prigojin, fondatorul „Wagner”, din timpul revoltei mercenarilor.

În decembrie 2016, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Alekseev în legătură cu atacuri cibernetice care vizau influențarea alegerilor prezidențiale americane. În 2019, șeful adjunct al GRU a fost sancționat de Uniunea Europeană în legătură cu otrăvirea soților Skripali la Salisbury.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) consideră că Alekseev este responsabil, printre altele, pentru „organizarea pregătirii datelor inițiale pentru atacuri cu rachete și aeriene pe teritoriul ucrainean” și „legalizarea prezenței rusești în teritoriile ocupate prin organizarea așa-numitelor referendumuri”.