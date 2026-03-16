Zona de Securitate Centrala termoelectrică de la Cuciurgan trece din nou pe gaz. Căldura ar putea reveni în blocuri

În regiunea transnistreană este analizată posibilitatea reluării temporare a furnizării agentului termic în blocurile de locuit. Informația a fost anunțată în cadrul unei ședințe operative convocate de așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu conducătorii structurilor așa-numitei administrații din regiune, relatează Zona de Securitate.

Pe 10 martie, la ora 8:00, a fost reluată furnizarea căldurii în școlile din stânga Nistrului. Sectorul transporturilor este, de asemenea, asigurat cu resurse energetice, iar Centrala de la Dnestrovsk funcționează din nou pe cărbune.

Începând cu 3 martie, livrările de gaze naturale s-au redus brusc, iar presiunea din rețeaua de gaz a scăzut până la un nivel critic. În acest context, potrivit sursei citate, Centrala de la Dnestrovsk a fost trecută pe producerea energiei electrice pe cărbune. Gazul a fost sistat pentru mai multe întreprinderi mari, inclusiv Uzina Metalurgică Moldovenească, RȚK, Tirotex și Fabrica de cărămidă din Tiraspol, precum și pentru unele obiective energetice.

În regiune au fost oprite și 158 de centrale termice. Încălzirea a fost sistată în 1663 de blocuri locative și în unele instituții de învățământ. Căldura a fost menținută doar în grădinițe, spitale și instituții sociale cu regim de ședere permanentă.