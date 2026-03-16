Trafic de influență privind redobândirea cetățeniei române: oamenii legii au reținut două persoane

Mai multe persoane bănuite de comiterea infracțiunii de trafic de influență în mai multe episoade au fost percheziționate luni, 16 martie, de către Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA). Două persoane au fost reținute, se arată în comunicatul CNA.

Potrivit probatoriului administrat, o persoană care activa sub paravanul unui SRL, având ca gen de activitate pregătirea documentelor pentru cetățenii R. Moldova ce doresc redobândirea cetățeniei române, precum și prestarea serviciilor de traducere și apostilei, ar fi susținut, de comun cu alte persoane, că are influență asupra angajaților din cadrul Oficiului stării civile din municipiul Cahul și a celor din cadrul Consulatului General al României din municipiul Cahul și că poate asigura, contra cost, acumularea actelor de stare civilă în regim accelerat și prioritar în cazul unor persoane ce nu erau eligibile de obținerea cetățeniei românești.

Totodată, persoana vizată ar fi facilitat solicitanților înregistrarea fictivă a vizei de reședință temporară în municipiul Cahul și în raioanele aflate sub jurisdicția teritorială a Consulatului General al României din municipiul Cahul, astfel încât aceștia să corespundă criteriilor de repartizare teritorială și să poată depune dosarele pentru continuarea procedurii de redobândire a cetățeniei române la Consulatul General al României din municipiul Cahul.

Aceeași persoană ar fi pretins și primit mijloace bănești de la diferite persoane, susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Direcției examinare a conducătorilor auto Cahul a Agenției Servicii Publice, în vederea organizării susținerii cu succes a probelor teoretice și practice ale examenului auto, cu eliberarea ulterioară a permisului de conducere.

Oamenii legii au efectuat peste 20 de percheziții pe caz. Administratoarea SRL-ului și un angajat al Consulatului General al României din municipiul Cahul au fost reținuți pentru 72 de ore.