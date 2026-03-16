Aeroportul Internațional Dubai, lovit de o dronă: zborurile sunt reluate parțial

Aeroportul Internațional Dubai reia treptat zborurile luni, 16 martie, după ce un incendiu provocat de un atac cu dronă a forțat o suspendare temporară, perturbând și mai mult traficul într-unul dintre cele mai aglomerate noduri de transport aerian din lume, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a aruncat aviația globală în haos, cu zboruri anulate, reprogramate și redirecționate, în timp ce cea mai mare parte a spațiului aerian din Orientul Mijlociu rămâne închis din cauza temerilor privind atacuri cu rachete și drone, iar criza face ca prețurile combustibilului să crească vertiginos.

Incidentul de luni a evidențiat provocările pentru companiile aeriene din Emiratele Arabe Unite și pentru industria aviatică în ansamblu în efortul de a crește capacitatea și de a readuce operațiunile la normal.

Este al treilea atac asupra Aeroportului Internațional Dubai de când Iranul a lansat atacuri asupra statelor din Golful Persic pe 28 februarie, lovituri despre care Teheranul a spus că vizează prezența americană în regiune.

Deși Emiratele Arabe Unite și alte țări din Golf găzduiesc facilități militare americane, Iranul a folosit rachete și drone pentru a viza infrastructuri civile precum aeroporturi, hoteluri și porturi.

Într-o declarație pe platforma X, Autoritatea pentru Aviație Civilă din Dubai a semnalat o „reluare treptată” a unor zboruri către destinații selectate, a transmis Biroul de Presă din Dubai.

Compania aeriană Emirates a anunțat că urma să reia parțial operațiunile la ora locală 06:00 după atacul care a afectat un rezervor de combustibil din apropierea aeroportului, dar nu a provocat răniți.

Unele zboruri au fost anulate, a menționat Emirates, în timp ce compania flydubai a suspendat temporar zborurile. Unele curse au fost deviate către Aeroportul Internațional Al Maktoum.

Statele arabe din Golf s-au confruntat cu peste 2000 de atacuri cu rachete și drone de la 28 februarie, țintele incluzând misiuni diplomatice și baze militare americane, dar și infrastructuri petroliere esențiale, precum și locuințe și birouri.

Emiratele Arabe Unite, care au normalizat relațiile cu Israelul, principalul adversar al Iranului, în 2020, au suportat cea mai mare parte a atacurilor. Însă toate statele arabe din Golf au fost afectate și toate au condamnat Iranul.

Pe 11 martie, două drone au căzut în apropierea aeroportului internațional, care suferise deja pagube în prima zi a conflictului în timpul unui atac iranian asupra statelor din Golf.