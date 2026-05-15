Ziua Internațională a Familiei. De ce fiecare a treia căsătorie se încheie cu divorț? Care sunt cele mai importante „secrete” ale unei familii fericite?

Divorțul reprezintă o realitate tot mai prezentă în R. Moldova, țara clasându-se în 2025 pe locul șase la nivel mondial după rata divorțurilor. Potrivit Data Pandas, anul trecut au fost înregistrate aproximativ 9500 de divorțuri, ceea ce înseamnă o rată de 3,3 divorțuri la mia de locuitori. Vârsta medie la divorț este de 41 de ani pentru bărbați și de 38 de ani pentru femei. În același timp, durata medie a unei căsnicii este de 12 ani. Aproximativ una din patru căsătorii se destramă în primii cinci ani, iar 20 % dintre divorțuri au loc după 20 de ani de viață în comun.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți psihologi despre cauzele care stau în spatele divorțurilor, despre „secretele” unei familii fericite și despre modalitățile prin care valorile familiale pot fi promovate mai eficient în rândul tinerilor.

De ce atât de multe familii divorțează? Care sunt cele mai importante „secrete” ale unei familii fericite? Cum pot școala și autoritățile să contribuie la consolidarea relațiilor de familie și la promovarea valorilor familiale în rândul tinerilor?

Sergiu Toma, psiholog

Cred că multe familii ajung la divorț nu pentru că oamenii nu mai cred în iubire, ci pentru că nu au fost învățați cum să trăiască o relație atunci când apar greutățile. La început este ușor să fii aproape. Mai greu devine atunci când apar copiii, oboseala, lipsa banilor, stresul sau tăcerea dintre doi oameni. De multe ori, oamenii nu se despart din lipsă de iubire, ci din lipsă de conectare.

Vedem tot mai des familii în care doi oameni locuiesc împreună, dar nu mai vorbesc cu adevărat. Un tată lucrează peste hotare, o mamă rămâne singură cu toate responsabilitățile, iar copilul crește între ecrane și lipsă de atenție emoțională. Aceste rupturi mici, repetate zilnic, slăbesc familia. O familie fericită nu este una fără certuri. Este o familie în care oamenii știu să se asculte, să se respecte și să repare după conflict. Uneori, cele mai importante lucruri sunt cele simple: să mănânci împreună seara, să întrebi copilul cum se simte sau să îți îmbrățișezi partenerul după o zi grea.

Școala ar trebui să îi învețe pe copii nu doar matematică, ci și cum să vorbească despre emoții, relații și respect. Iar autoritățile trebuie să susțină mai mult familiile tinere – prin servicii de consiliere, sprijin pentru părinți, grădinițe accesibile și mai multe oportunități în sate. O familie puternică nu se construiește doar din dragoste, ci și din sprijin, siguranță și timp oferit unul altuia.

Angela Nicolaou, psihologă

Creșterea numărului de divorțuri în R. Moldova reflectă nu doar problemele din interiorul cuplurilor, ci și transformările profunde prin care trece societatea. Migrația, dificultățile economice, stresul permanent, instabilitatea socială și ritmul accelerat al vieții afectează direct relațiile de familie. Mulți oameni ajung să trăiască ani întregi la distanță, să comunice tot mai puțin și să acumuleze oboseală emoțională. În același timp, generațiile tinere au devenit mai conștienți de nevoia de respect reciproc și sănătate emoțională, iar toleranța față de relațiile toxice este mai mică decât în trecut.

O familie fericită nu înseamnă lipsa conflictelor, ci capacitatea de a le depăși fără umilință, violență sau răceală emoțională. Cele mai importante „secrete” ale unei relații sănătoase sunt comunicarea sinceră, sprijinul reciproc, maturitatea emoțională și sentimentul de siguranță. Oamenii trebuie să învețe nu doar să se îndrăgostească, ci și să construiască relații stabile: să negocieze diferențele, să gestioneze frustrările și să își exprime nevoile fără agresivitate. Din păcate, aceste lucruri rar sunt învățate în familie sau la școală.

De aceea, școala poate avea un rol mult mai important în educația emoțională a tinerilor. Este nevoie de programe despre comunicare, sănătate mintală, prevenirea violenței, empatie și responsabilitate în relații. Autoritățile locale pot contribui prin servicii accesibile de consiliere psihologică și familială, centre comunitare pentru părinți și copii, precum și proiecte care încurajează implicarea ambilor părinți în viața familiei.

În același timp, valorile familiale nu pot fi consolidate doar prin discursuri morale. Familiile au nevoie de stabilitate și sprijin concret. Cele mai necesare politici sociale astăzi sunt: locuințe accesibile pentru tineri, salarii decente, servicii de îngrijire a copiilor, sprijin pentru părinții care lucrează, investiții în mediul rural și programe speciale pentru familiile cu mai mulți copii. Atunci când oamenii simt siguranță și perspectivă pentru viitor, cresc și șansele ca relațiile de familie să devină mai stabile și mai sănătoase.

Maxim Orîndaș, psiholog

De multe ori, oamenii intră în relații fără abilități de comunicare și purtând cu ei un bagaj de experiențe din trecut care influențează ulterior dinamica relației.

Multe familii ajung la divorț pentru că partenerii nu se mai simt conectați emoțional. Nu simt că se pot baza unul pe celălalt, nu se simt văzuți, înțeleși și valorizați, iar conviețuirea devine o sursă constantă de frustrare. Printre cauzele frecvente se numără: lipsa unor strategii adecvate de reglare emoțională, lipsa competențelor de rezolvare a conflictelor, lipsa abilităților autentice de comunicare.

Mulți cred că o familie fericită înseamnă absența conflictelor. În realitate, nu conflictul distruge relația, ci felul în care este gestionat. Familiile funcționale nu evită conflictele, ci le gestionează constructiv: comunică clar, își exprimă nevoile fără atac, își asumă responsabilitatea pentru propriile reacții și evită disprețul. În momentele de tensiune știu să se oprească pentru autoreglare emoțională și revin ulterior la dialog într-un mod mai calm. Nu în ultimul rând, respectul reciproc. Chiar și atunci când sunt răniți, partenerii nu atacă persoana, ci discută problema.

Nu este suficient să vorbim despre relații și valori. Avem nevoie să formăm abilități reale. Mintea nu învață doar din prelegeri, ci mai ales din practică. De aceea, școala și autoritățile locale ar putea introduce programe de educație relațională aplicată, în care tinerii să învețe: cum să comunice clar și asertiv, cum să-și gestioneze emoțiile, cum să rezolve conflictele într-un mod sănătos, cum să construiască relații bazate pe respect și responsabilitate. În esență, vorbim despre prevenție, iar prevenția este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât intervenția ulterioară.

Familiile din R. Moldova au nevoie de politici sociale care să ofere sprijin concret și sustenabil: facilitarea accesului la locuințe pentru familiile tinere, sprijin financiar și servicii de suport pentru familiile cu copii, dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor în mediul rural, acces mai bun la educație și servicii medicale, politici ferme de prevenire și combatere a violenței domestice, servicii de consiliere psihologică.