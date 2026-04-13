Maia Sandu: „Ziua funeraliilor lui Gheorghe Urschi va fi decretată zi de doliu național”

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi. Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță. Țara noastră îi rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită, prin talentul său, atâtor generații. Pentru a onora memoria lui Gheorghe Urschi, ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național. Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis președinta Sandu.

Umoristul Gheorghe Urschi a decedat luni, 13 aprilie 2026, la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost publicat pe pagina de Facebook Gheorghe Urschi.

În ultima perioadă, umoristul era internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în Secția Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pe 10 martie 2026.

Gheorghe Urschi s-a născut pe 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. Este actor, regizor și umorist. În 2012 a fost distins cu „Ordinul Republicii”, iar în 2019 a primit Premiul Național. Din 2011, după ce a suferit un atac cerebral, acesta nu a mai urcat pe scenă.