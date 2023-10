Vitalie Miron, membrul Comisiei Pre-Vetting, propus de BCS, a depus cerere de demisie

Membrul Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, Vitalie Miron, propus de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), anunță că vineri, 6 octombrie, și-a depus cererea de demisie la Parlamentul R. Moldova.

Vitalie Miron consideră că „mecanismul legal nu a acordat Comisiei Pre-Vetting posibilitatea de a aprecia obiectiv și multiaspectual toți candidații” și că unica soluție pe care o consideră oportună pentru a-și păstra „imparțialitatea și onestitatea, pentru a nu admite încălcarea cadrului legal și pentru a evita neexecutarea deciziilor CSJ”, este să-și anunțe demisia, începând cu ziua de astăzi.

O circumstanță și mai gravă este faptul că am aflat din spațiul public despre faptul că Comisia a promovat persoane care se află până în prezent sub urmărire penală, sau care au obligații financiare, circumstanțe ascunse de candidați. Astfel, consider că mecanismul legal nu a acordat Comisiei posibilitatea de a aprecia obiectiv și multiaspectual toți candidații. De fapt, ne-am limitat la sinceritatea candidaților și a organelor și instituțiilor ce ne-au livrat informația, care s-au adeverit a fi de rea credință în unele cazuri, pentru ce fapt urmau a fi descalificați.