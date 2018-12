Viorel Chetraru numit în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi

La scurt timp după ce a fost desemnat câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de membru al Curții de Conturi, fostul director al Centrului Național Atincorupție, Viorel Chetraru, a fost numit de Parlament în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi.

Pe 12 decembrie, Chetraru a fost desemnat câștigător al concursului de ocupare a funcției de membru al Curții de Conturi. Contracandidatul lui Chetraru a fost Viorel Roman, care activează în cadrul secției audit public extern al Curții de Conturi. Astăzi, în cadrul ultimei ședințe de Parlament din sesiunea de toamnă, deputații au aprobat un proiect de hotărâre cu privire la numirea lui Chetraru în funcție de vicepreședinte al Curții de Conturi. Numirea lui Chetraru în funcție a fost susținută doar de deputații democrați și popular-europeni, asta după ce celelalte fracțiuni parlamentare au refuzat să participe la ultima ședință de Parlament din sesiunea de toamnă.

Vicepreședintele Curții de Conturi se desemnează de către Parlament pentru un mandat de cinci ani la propunerea președintelui Curții de Conturi.

Viorel Chetraru urmează să îi locul Tamarei Andrușca, care la 12 decembrie a fost numită în funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Potrivit CV-ului depus în concursul pentru membru al Curții de Conturi, Chetraru activează din martie curent în funcția de avocat și consultant juridic. Chetraru este licențiat în științe juridice și deține o diplomă de master în drept economic, dar și o diplomă de master în științe politice. Chetraru a mai trecut în CV și studiile de doctorat pe care le-a făcut la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI.

Mandatul de cinci ani la șefia CNA a lui Viorel Chetraru a expirat la 25 octombrie 2017. Chetraru a ajuns în fruntea instituției, create în 2002, pentru a lupta cu corupția, în noiembrie 2009, fiind propus în funcție de Guvernul Filat, deși era candidatul PDM, fapt recunoscut de acesta în 2012. „E cea mai mare greşeală pe care am făcut-o. Am acceptat să vin în această funcţie în baza unui mandat oferit de un partid politic, e cel mai mare regret pe care îl am, fiindcă odată ce am fost desemnat pe principii politice, am fost limitat, foarte mult limitat, în posibilitatea şi capacitatea de manevră, în posibilităţile de a-mi promova propriul punct de vedere, atunci când trebuiau promovate anumite lucruri”, preciza Viorel Chetraru, într-o conferință de presă în 2012. „Păi, știți, PD a fost cel care m-a înaintat la această funcție. Am fost invitat. Mi s-a oferit posibilitatea. Am decis că pot și dețin competențele necesare să fac acest lucru și cred că am reușit”, declara Viorel Chetraru, în iunie 2012, citat de Publika TV. În octombrie 2012, Chetraru a participat la un concurs, adjudecându-și funcția de director al CNA, succesorul CCCEC, după reformarea și depolitizarea instituției. La 25 octombrie 2012, cu voturile deputaților care formau AIE (PD, PLDM și PL), Viorel Chetraru a fost confirmat în funcție.