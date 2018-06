VIDEO/ Un deputat PDM, luat la rost de o moldoveancă la Bruxelles: „Îmi vine să vă dau un ou în frunte”

Câțiva reprezentanți ai diasporei din Bruxelles au organizat un protest în fața Parlamentului European pentru a-și exprima nemulțumirea față de invalidarea alegerilor locale. Deputatul PDM Corneliu Mihalache a fost luat la rost de o moldoveancă, care l-a acuzat că democrații fac propagandă mediatică în Republica Moldova.

„Propagandă de care faceți în Moldova? Ne doare sufletul. Îmi vine să vă dau un ou în frunte că faceți propagandă mincinoasă și Moldova. Plahotniuc, Dodon și Lupu, ați vândut țara cu 30 de arginți. Mă doare sufletul”, a țipat moldoveanca la deputatul Mihalache. Deputatul s-a arătat nedumerit de acuzațiile care i se aduc și a plecat din fața legislativului european.

Protestul a fost organizat exact în ziua în care mai mulți deputați din Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai presei și ai societății civile participau la o dezbatere cu europarlamentarii pe marginea Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale.

„A fost un mic flashmob care a fost planificat pentru ora când deputații democrați părăsesc Parlamentul European și a coincis cu momentul când o delegație de jurnaliști din diferite raioane a Moldovei au ieșit din Parlament și ne luau un interviu. Am reușit să vorbim cu câțiva oameni și să ne facem mesajul auzit – Am vrut sa afle mai mulți despre votul furat din Chișinău și să povestim că în Moldova chiar dacă opoziția câștigă alegeri, oligarhii le invalidează. Am reușit sa discut cu europarlamentara Heidi Hautala despre situația din Moldova și am văzut ca europenii înțeleg foarte bine ce se întâmplă și deja sunt bine informați și nu majoritatea nu mai cred ce le zic reprezentanții PDM”, susține Sergiu Prisacaru, membru al diasporei din Bruxelles.

După invalidarea alegerilor locale, mai mulți reprezentanți ai diasporei s-au mobilizat și au organizat proteste prin care și-au manifestat nemulțumirea și au declarat că le pasă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.