VIDEO/ Ultimele detalii pe cazul șoferului scos cu forța din mașină. Declarațiile acestuia și ancheta internă a poliției

Sergiu Ursu, șoferul scos cu forța din automobil de către polițiști, a povestit pentru Pro TV că, vineri seara, aproape de miezul nopții, se afla în mașina unui prieten și staționa lângă o benzinărie din sectorul Buiucani al Capitalei. La un moment dat, de el s-ar fi apropiat 4 polițiști care i-au cerut actele la control.

„M-am speriat că i-am văzut pe toți patru și motivul pentru care să-i dau actele? Pentru că nu am fost oprit. În cazul în care mă opreau era să prezint. Ei au așteptat ca eu să plec din stație ca să fiu oprit și să aibă motiv de a cere actele. Am fost aruncat la pământ și săreau pe mine parcă călcau lut. Am vânătaie pe nas și mai am câteva leziuni”, a declarat șoferul.