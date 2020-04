VIDEO/ Primarul unei suburbii a mun. Chișinău a fost reținut de mai mulți polițiști, iar protestarii din fața MAIB au fost evacuați

Primarul localității Condrița, Andrei Donică, a fost reținut forțat de mai mulți polițiști în timp ce își manifesta indignarea față de decizia autorităților cu privire la evacuarea rulotelor instalate în orășelul „Anti-Genocid” de către grupul de protestatari păgubiți în urma jafului de la Filiala Buiucani MAIB. Primarul a fost reținut și dus la comisariatul de poliție, iar ulterior, peste câteva ore, a fost eliberat. În aceast răstimp forțele de ordine de la fața locului au evacuat toate vehiculele în care erau protestatarii. Potrivit lui Donică, evacuarea rulotelor este ilegală, iar acțiunile întreprinse împotriva lui sunt o „comandă politică”.

Andrei Donică a publicat pe pagina sa de Facebook imaginile video din momentul reținerii sale. Acesta a fost trântit la pământ de mai mulți polițiști, fiind ulterior reținut pentru câteva ore.

„În istoria R. Moldova nu există așa eveniment în care un primar în funcție să fie arestat de vreo 20 și ceva de colaboratori, cu implicarea pompierilor, ambulanței și forțelor armate”, susține primarul.

Primarul de Condrița ne-a comunicat că inițial forțele de ordine planificau să îl rețină pentru 72 de ore.

„Ei m-au târât pe jos și m-au dus la comisariat, unde au vrut să îmi dea 72 de ore. Până la urmă mi-au dat un proces de trei ore, doar că trei ore deja expiraseră. Eu nu am vrut să îl semnez și am zis că am nevoie de avocat de stat. Ei nu mi-au găsit un avocat, iar eu le-am spus că atât timp cât nu am avocat, nu semnez nimic. M-am ridicat ulterior și am plecat”, a declarat primarul pentru Ziarul de Gardă.

Andrei Donică insistă că acțiunile de evacuare a rulotelor au fost ilegale.

„Ei au evacuat totul în baza unei decizii a unui pretor. Eu însă am autorizație pentru protest non-stop, care este în vigoare. Această autorizație nu a fost atacată în instanța de judecată. Dispoziția unui pretoraș nu are nicio valoare juridică atât timp cât eu am informat primarul general”, spune primarul de Condrița, menționând că nu i s-a comunicat motivul pentru care a fost reținut.

Andrei Donică a publicat pe pagina sa de Facebook imagini video din momentul în care ușile rulorelor sunt sparte, iar protestatarii sunt evacuați.

„În fiecare căsuță era câte un om. Noi nu am încălcat normele epidemiologice. Protestul era sistat, iar ei locuiau acolo liniștit și pașnic. Ei au evacuat toul și au pus acolo niște clumbe frumoase ca să îngrădească locul unde erau parcate rulotele. Au venit ca hoții și au ridicat aceste rulote. Le-au stricat ușile. Au intrat în casă fără hotărârea judecătorului de instrucție. Au dus oamenii la salvare și după asta le-au dat drumul”, ne-a mai comunicat Andrei Donică.

Contactat pentru mai multe detalii, dar și pentru o reacție, serviciul de presă al Poliției Capitalei ne-a comunicat că va veni ulterior cu un comunicat de presă în acest sens.

Reprezentantul grupului de protestatari păgubiți în urma jafului de la Filiala Buiucani MAIB, Veaceslav Șevciuc, susține că după ridicarea stării de urgență, clienții păgubiți vor desfășura un protest non stop în Piața Marii Adunări Naționale.

La începutul lunii iulie, au fost furate bunuri din peste 80 de casete dintr-o sucursală MAIB din sectorul Buiucani. Banca a anunțat că toți păgubiții vor primi până la 500 de mii de lei drept despăgubiri. În același timp, circa 20 de persoane declară că aveau mai mulți bani și cer ca MAIB să le restituie întreaga valoare, acuzând reprezentanții băncii că ar fi organizat jaful „din interior”. MAIB respinge acuzațiile.