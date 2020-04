Precizările poliției în legătură cu reținerea primarului unei suburbii a mun. Chișinău: „A manifestat un comportament neadecvat”

Poliția informează, prin intermediul unui comunicat de presă, că primarul localității Condrița, Andrei Donică, care a fost reținut vineri de mai mulți polițiști, a manifestat un „comportament neadecvat”, iar pentru „nesubordonarea cu rea voință la cerințele legale” asupra acestuia „i-au fost aplicate mijloacele speciale”.

Andrei Donică a publicat pe pagina sa de Facebook imaginile video din momentul reținerii sale. Acesta a fost trântit la pământ de mai mulți polițiști, fiind ulterior reținut pentru câteva ore.

Potrivit comunicatului de presă, polițiștii sectorului Rîșcani au intervenit vineri în sprijinul angajaților preturii sectorului Rîșcani, pentru evacuarea rulotelor amplasate în faba băncii Moldova Agroindbank, acolo unde a fost organizat orășelul protestatarilor, intitulat „Anti Genocid”.

„La fața locului s-a stabilit că în rulote se aflau trei persoane, care împiedică mersul lucrărilor de evacuare. La solicitarea forțelor de ordine aceștia nu au putut prezenta niciun act de identitate. Totodată a fost solicitat și un echipaj medical pentru a acorda ajutor medical pentru două persoane care vădit aveau probleme de sănătate, fiind suspectate la COVID-19”, precizează poliția.

„Ulterior la fața locului s-a prezentat un bărbat care manifesta un comportament neadecvat și împiedica echipajul medical să transporte persoanele la spital pentru a le fi acordat ajutorul medical corespunzător. La solicitările polițiștilor de a nu împiedica mersul lucrărilor, acesta nu s-a conformat manifestând un comportament agresiv”, mai precizează poliția, cu referire la primarul Andrei Donică.

De cealaltă parte, Andrei Donică susține că niciunul dintre protestatari nu avea probleme de sănătate, iar amplasarea rulotelor era autorizată.

„Ei au evacuat totul în baza unei decizii a unui pretor. Eu însă am autorizație pentru protest non-stop, care este în vigoare. Această autorizație nu a fost atacată în instanța de judecată. Dispoziția unui pretoraș nu are nicio valoare juridică atât timp cât eu am informat primarul general”, spune primarul de Condrița, menționând că nu i s-a comunicat motivul pentru care a fost reținut.

Primarul de Condrița ne-a comunicat că inițial forțele de ordine planificau să îl rețină pentru 72 de ore, însă ulterior a fost eliberat.

„Ei m-au târât pe jos și m-au dus la comisariat, unde au vrut să îmi dea 72 de ore. Până la urmă mi-au dat un proces de trei ore, doar că trei ore deja expiraseră. Eu nu am vrut să îl semnez și am zis că am nevoie de avocat de stat. Ei nu mi-au găsit un avocat, iar eu le-am spus că atât timp cât nu am avocat, nu semnez nimic. M-am ridicat ulterior și am plecat”, a declarat primarul pentru Ziarul de Gardă.

Cu referire la declarațiile primarului, Poliția menționează că în privința lui Andrei Donică a fost întocmit un proces de reținere contravențională, iar după expirarea termenului prevăzut de legislație acesta a fost eliberat.