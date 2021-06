VIDEO/ Primarul capitalei, după inaugurarea sculpturii Veronicăi Micle în scuarul Mihai Eminescu: „Am fost dați în judecată. Chiar sunt curios cum va veni executorul judecătoresc să scoată banca cu Micle din parc. E jenant”

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat luni, 21 iunie, în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor Primăriei Chișinău, că municipalitatea a fost dată în judecată în legătură cu instalarea sculpturii Veronicăi Micle în scuarul Mihai Eminescu din capitală.

Edilul capitalei, Ion Ceban, nu a comentat însă declarația Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) prin care și-a exprimat dezacordul privind edificarea și inaugurarea sculpturii „Veronica Micle”, amplasată în scuarul Mihai Eminescu din capitală, menționând că „este o acțiune întreprinsă cu încălcarea normelor legale”.

„Când a fost instalat monumentul lui Mihai Eminescu despre care foarte mulți jurnaliști nici nu știau că el există în scuarul Mihai Eminescu, pentru că nu se vedea. De ce nu se vedea? Pentru că erau unele chiciuri atârnate. Nu vedea nimeni că era un depozit acolo și nu înțeleg de ce atunci nu s-a făcut ordine? Sau nu s-au expus public oamenii? Avem zeci de monumente istorice în paragină pe teritoriul municipiului Chișinău de care nimeni nu-și bate capul (…) Iată am fost dați în judecată, probabil, sau, cel puțin, mi s-a zis. Chiar sunt curios cum va veni executorul judecătoresc să scoată banca cu Micle din parc. E jenant! Toți vorbesc despre operele lui Mihai Eminescu, despre Micle învățăm în școli, dar în ultima săptămână, unii s-au dat foarte tare în spectacol în această situație”, a declarat Ion Ceban.

Pe 17 iunie, în scuarul Mihai Eminescu a fost inaugurată sculptura urbană Veronica Micle. Potrivit municipalității, inițiativa instalării noii sculpturi urbane reprezintă un omagiu adus lui Mihai Eminescu, iar proiectul a fost finanțat de agenți economici și persoane fizice.

Ulterior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a anunțat printr-o notă informativă că își exprimă dezacordul privind edificarea și inaugurarea sculpturii „Veronica Micle”, amplasată în scuarul Mihai Eminescu din capitală, din motiv că „este o acțiune întreprinsă cu încălcarea normelor legale”.

„Ministerul Educației, Culturii și Cercetării menționează că edificarea sculpturii „Veronica Micle” s-a realizat cu abateri de la prevederile legale, fiind edificată fără hotărârea Guvernului, respectiv sculptura inaugurată nu dispune de statut de monument de for public, precum prevede Legea monumentelor de for public nr.192/2011, art.4 și astfel, nu va beneficia de protecția statului. Totodată, amplasarea sculpturii în zona de protecție a monumentului de for public „Mihai Eminescu”, înscris în Registrul local al monumentelor de for public al mun. Chișinău, a fost făcută cu încălcări în absența coordonării/ avizării prealabile a locului de amplasare cu Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul Consiliului Național al Monumentelor”, au anunțat reprezentanții MECC.