VIDEO/ Peste un sfert din vârstnicii din R. Moldova s-au confruntat cu acte de violență și abuz

28,6% din populația vârstnică s-a confruntat cu acte de violență și abuz s-a constatat în anul 2015 în studiul „Discriminarea, abuzul și violența asupra persoanelor vârstnice”. Totodată, raportul privind Perspectivele Populației Lumii spune că în anul 2017, 13% din populația globului avea vârsta de 60 de ani și mai mult.

În cadrul campaniei de informare dedicate Zilei Mondiale a Conștientizării abuzului asupra persoanelor în vârstă, HelpAge International în parteneriat cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a organizat lecția publică cu tema: „Protecția juridică împotriva discriminării persoanelor vârstnice”.