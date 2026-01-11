VIDEO Nicanor Ciochină, primul interviu după accidentul soldat cu moartea unui copil: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă”

Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal cu automobilul un copil și ar fi părăsit locul accidentului, a acordat recent un interviu canalului de YouTube LIFE.MD. Discuția, care a durat aproximativ două ore și s-a desfășurat la domiciliul familiei Ciochină, a vizat procesul de judecată și circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat adolescentul. Încă de la începutul interviului, Ciochină a repetat că dosarul penal i-ar fi fost „fabricat”. Acesta vine cu o serie de „dezvăluiri”, acuză jurnaliștii și polițiștii și demontează „falsuri” în dosarul în care este vizat.

Anterior, Ziarul de Gardă a discutat cu mama copilului decedat, Raisa. „E foarte greu să faci dreptate la noi, în Moldova, pentru că banu-i la putere și dreptatea e la fundul mării. Cred că dacă era un om simplu (inculpatul, n.r.), demult stătea la pușcărie. Sau dacă în locul lui Mihăiță era copilul primarului, sau a avocatului, sau a procurorului, sau a judecătorului, demult se făcea dreptate, însă dacă noi suntem oameni simpli, nimănui nu-i pasă de durerea noastră”, spunea Raisa, mama lui Mihai, sfâșiată de plâns.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronache riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.