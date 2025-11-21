Ciochină NU este pregătit să dea DECLARAȚII: A cerut recuzarea judecătoarei, dar și efectuarea unei expertize repetate „a unui ciob de plastic”

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu este pregătit să fie audiat în instanță și să depună mărturii cu referire la cele întâmplate la 19 februarie 2024, când s-a produs accidentul fatal. Declarația a fost făcută de acesta în cadrul ședinței de judecată din 21 noiembrie 2025.

„Nu este pregătit să spună minciuni. Are nevoie de timp pentru ca să le învețe, mai întâi”, a comentat pentru ZdG, avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic.

În aceeași ședință, avocatul lui Ciochină a anunțat că va cere recuzarea completului de judecată, acuzând mai multe abuzuri. Totodată, acesta a solicitat efectuarea unei expertize judiciare complexe a unor probe obținute și cercetate în instanță încă în anul 2024. Judecătoarea Lilia Lupașco a respins cererea respectivă, ca fiind neîntemeiată.

Deși la ședința precedentă, a fost sancționat cu amendă judiciară de 1500 de lei și a fost dispusă aducerea forțată a acestuia în fața instanței, Nicanor Ciochină a contestat măsurile și a venit benevol la ședința de judecată de astăzi, dar a declarat că nu este pregătit pentru ca să fie audiat.

Unul dintre avocații lui Ciochină, Dumitru Buliga, a anunțat că va depune cerere de recuzarea a judecătoarei Lilia Lupașco. Ulterior, invocând falsificarea probelor în procesul penal, Buliga a solicitat vizualizarea în cadrul ședinței a unor probe foto și video și dispunerea desfășurării unei expertize judiciare complexe – chimice și trasiologice a acestora.

Probele foto și video au fost analizate în timpul ședinței de judecată, dar cererea de efectuare a unei expertize repetate a fost respinsă de către magistrata Lilia Lupașco, pe motiv că avocatul a avut acces la aceste probe încă din anul 2024, iar argumentele sale, la un an distanță, nu sunt fondate.

Avocatul a calificat acțiunile judecătoarei ca „un abuz”, iar Ciochină a declarat că dosarul său „este falsificat”. Potrivit lui Ciochină, o expertiză repetată ar fi demonstrat că „el a stat închis un an de zile din cauza unui ciob de sticlă”, invocând că probele accidentului de la Boldurești ar fi fost „manipulate”.

În cadrul aceleiași ședințe de judecată, avocații inculpatului Andronache, considerat complicele lui Ciochină în înscenarea unui alt accident, au fost sancționați cu amendă judiciară de 30 și respectiv, 50 de unități convenționale, din cauza neprezentării la ședința de judecată.

Nicanor Ciochină este învinuit că pe 19 februarie 2024 l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronache riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Nicanor Ciochină se declară nevinovat.

Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.





