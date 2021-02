VIDEO/ După cazul adolescentei bătută de mai multe tinere, un deputat socialist propune câteva amendamente, la un proiect de lege, pentru a reduce violența în instituțiile de învățământ

După ce zilele trecute, în sursele mass-media și pe rețelele sociale au apărut imagini video în care apare un grup de tinere în timp ce lovesc o altă adolescentă, deputatul fracțiunii Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Vladimir Odnostalco, a prezentat marți, 9 februarie, câteva amendamente la un proiect de lege „pentru a reduce violența în instituțiile de învățământ”, pe care urmează să le propună plenului spre aprobare.

„Propunem introducerea în lege a termenului de „bullying”, pentru a pregăti strategii și programe naționale pentru a preveni și a combate acest fenomen. Astăzi, în codul educației există prevederi care interzic doar violența profesorilor față de elevi. Noi am înregistrat un proiect de lege cu privire la statutul psihologului din R. Moldova. Noi am lucrat mult la acest proiect și am format o echipă mare. Noi propunem ca în timpul apropiat acest proiect să fie analizat și aprobat. Actualmente, la noi în țară, mai mulți profesori nu dețin cunoștințe în legătură cu acest fenomen”, a spus deputatul socialist.

La 7 februarie, în sursele mass-media și pe rețelele sociale au apărut imagini video în care un grup de tinere lovesc o altă adolescentă. Poliția a anunțat atunci că a dispus mai multe acțiuni în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor conflictului și a persoanelor implicate. Totodată, oamenii legii informează că pe acest caz a fost inițiat un proces penal.