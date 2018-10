VIDEO/ Are 84 de ani dintre care 60 a fost profesoară. Acum statul o răsplătește cu o pensie de 1630 de lei

Feodosia Chihai are 84 de ani, dintre care aproape 60 i-a petrecut cu creta în mână, învățându-i pe copii a scrie și a citi. Spune că a educat zeci de generații. Unii dintre elevii săi au ajuns procurori sau judecători, alții jurnaliști sau profesori. Acum statul îi răsplătește munca de 6 decenii cu 1630 de lei.

În fiecare an, pe 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu această ocazie ZdG a stat de vorbă cu Feodosia Chihai, fostă învățătoare de clasele primare, ajunsă acum la 84 de ani. Ce crede ea despre actuala guvernare și despre oligarhi, vedeți în materialul video de mai jos:



Feodosia Chihai, 84 de ani, fostă învățătoare:

„Am început activitatea în orășelul Codru în 1955 și am activat până în anul 1977, apoi prin transfer, am fost mutată la Liceul „Nicolae Sulac”, fosta școală 39. Am activat în funcția de profesoară aproape 60 de ani. Am lucrat după pensie încă 25 de ani. Am început activitatea în ’55 și am terminat-o în 2014 când am împlinit 80 de ani”.

„Pensia mea-i de 1630, din păcate foarte foarte mică. Aceștia din Parlament nu se gândesc că și ei au mame, bunici care trebuie de ajutat, trebuie mărită pensia, într-adevăr. Asta mulțumită guvernării. Eu socot că numai ei sunt de vină. Și-s de vină că tot tineretul nostru pleacă și, într-adevăr, încetul cu încetul n-o să rămână nimeni. Au să rămână numai alde mine”.

„Banii ăștia îmi ajung numai să mănânc lactate și, eu știu, o bucățică, poate, o jumătate de kg – 1 kg de carne în lună. Dar așa… Plătesc foarte mult, mai ales pe timp de iarnă, pe gaz. Facturile ajung la 2800-3000. Câteodată mai scriu câte o cerere la Primăria Codru pentru un ajutor material și, știți, cu atâta răutate îmi spun că sunt și mai nevoiași și lasă să vă ajute nepoții. Dar nepoții au nevoile lor. Eu cred că-s așa de mici pensiile pentru că sunt prea mulți oligarhi la noi, bogătași”.