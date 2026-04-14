Victor Negrescu cere deschiderea negocierilor UE pentru R. Moldova: „Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a solicitat printr-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Oficialul consideră că rezultatul alegerilor din Ungaria reprezintă o oportunitate politică favorabilă.

„Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta. Decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori”, a declarat acesta.

Totodată, Negrescu a menționat succesele R. Moldova și politicile luate de către autorități pentru a se alinia la standardele europene.

„Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, a scris vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta a rugat președintele Consiliului European să introducă acest subiect la următoarea ședință.

„În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru relațiile cu Republica Moldova, vă îndemn respectuos să includeți acest subiect printre prioritățile agendei următorului Consiliu European și să sprijiniți o decizie pozitivă privind deschiderea negocierilor pe capitole cu Republica Moldova. O astfel de decizie ar răspunde, de asemenea, așteptărilor clare și angajamentului susținut al cetățenilor Republicii Moldova față de viitorul lor european”, se arată în scrisoarea semnată de Negrescu.

Nu este prima dată când Victor Negrescu face astfel de gesturi. În octombrie 2025, după alegerile parlamentare din R. Moldova, în care a obținut, din nou, un partid proeuropean majoritate în Parlament, acesta a solicitat printr-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, să fie inițiată procedura negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Scrisoarea adresată președintelui Consiliului European, António Costa a fost semnată de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, la inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, și reprezintă o solicitare de deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova.