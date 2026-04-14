Primarul Petcov, obligat să restabilească în funcție o angajată mustrată aspru și demisă pentru critici în adresa lui

Criticile adresate conducerii Primăriei Bălți, în persoana edilului Alexandr Petcov, publicate pe rețelele de socializare și lipsa de „loialitate” în raport cu acesta au pus-o pe Inna Josan, șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane din cadrul municipalității, față în față cu mai multe mustrări aspre și chiar măsura de destituire din funcție.

Câteva lui mai târziu însă, instanța îl obligă pe primarul de Bălți, Alexandr Petcov, s-o restabilească pe Josan în funcția pe care a ocupat-o până la destituire și să-i plăteasă despăgubiri pentru perioada despăgubirii „de absență forțată de la locul de muncă”.

Inna Josan spune că nu a fost însă repusă în funcție și că așteaptă decretul primarului Petcov. De cealaltă parte, Petcov spune că locul funcționarei demise a fost deja ocupat, iar „acum o să fie o problemă”, adăugând că „cel puțin, judecătorul trebuia să ia în considerație aceasta”.



În noiembrie 2025, Ziarul de Gardă scris despre cazul funcționarei Inna Josan, angajată în cadrul primăriei Bălți, care însă a fost supusă mai multor mustrări aspre și, ulterior, demisă pentru critici publice adresate conducerii primăriei Bălți, în persoana edilului Alexandr Petcov.

Printr-un ordin al primarului, la 8 decembrie 2026, Josan a fost demisă. Decizia a fost contestată în instanță, iar la 10 aprilie 2026, magistrații Judecătoriei Bălți l-au obligat pe Petcov „să emită un act administrativ de restabilire a reclamantei Inna Josan în funcția de șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane, deținută anterior”.

Totodată, instanța a dispus „calculare și achitare în beneficiul reclamantei Inna Josan a despăgubirii pentru perioada de absență forțată de la locul de muncă în mărimea salariului mediu al reclamantei pentru perioada absenței forțate de la locul de muncă, începând cu 08.12.2025 și până la data restabilirii în funcție“.

Hotarirea-din-10.04.2026-Josan by Ziarul de Gardă

Contactată de Ziarul de Gardă, Inna Josan spune că nu a fost însă repusă în funcție și că așteaptă decretul primarului Petcov. De cealaltă parte, cu referire la restabilirea Innei Josan în funcție, edilul spune „cred că din ziua de azi”.

Întrebat dacă, după demisia Innei Josan din decembrie 2026, locul acesteia a fost ocupat, Petcov a confirmat, menționând că „acum o să fie o problemă”, adăugând că „cel puțin, judecătorul trebuia să ia în considerație aceasta”.

ZdG: Dumneavoastră, în calitate de primar, cum veți soluționa această problemă: acum există o persoană care ocupă această funcție, iar instanța vă obligă restabilirea Innei Josan.

A. Petcov: Eu voi proceda în strictă conformitate cu legea.

ZdG: Asta însemnând ce?

A. Petcov: Asta înseamnă stricta corespundere a normelor legale.

„Nu sunt afiliată politic – aici e problema”

Inna Josan a fost angajată la Primăria Bălți în 2018, iar în 2020 a fost avansată în funcția de șefă adjunctă a Direcției Resurse Umane din cadrul municipalității. Spune că presiunile la locul de muncă au început odată cu venirea lui Alexandr Petcov în funcția de primar.

„Din prima zi de mandat, Alexandr Petcov m-a exclus din componența comisiei de concurs de ocupare a funcțiilor vacante. După care, a început să-mi refuze cereri de acordate de concediu câte o zi, două. Tuturor celorlalți colegi le permitea, dar mie – nu. Presiunile au continuat și mai târziu”, ne-a mărturisit funcționara.

Josan spunea că, în urma discuțiilor purtate cu Petcov, a înțeles că problema e neafilierea politică la partidul pe care-l reprezintă primarul – formațiunea „Partidul Nostru”.

„Am avut discuții cu primarul în care i-am comunicat ce mă nemulțumește, iar el mi-a spus: «nu-ți place, du-te afară și protestează!». Iar eu, nedumerită, l-am întrebat dacă problema e că nu sunt din partid. Din discuție am înțeles: nu sunt afiliată politic – aici e problema”.

Josan ne-a mărturisit că presiunile din partea lui Petcov au continuat cu solicitarea ca ea să elibereze biroul unde își desfășoară activitatea pentru a fi ocupat de o altă funcționară, chiar dacă, potrivit ei, există mai multe spații nefolosite. Astfel, Josan, aflându-se în concediu medical, mărturisește că nu a îndeplinit ordinul primarului.

Audiat de Comisia de Disciplină întru susținerea poziției sale privind tragerea la răspundere a Innei Josan, Alexandr Petcov a menționat că „birourile în Primăria mun. Bălți sunt distribuite angajaților de către conducerea primăriei, în dependență de necesități și cerințe. În momentul când noi avem nevoie de unele birouri pentru ați colaboratori, noi decidem cine și care birou va ocupa. Persoana respectivă а refuzat să execute ordinul primarului și еu consider сă este о manifestare de bun simț și comportament samovolnic аl funcționarului public”.

„Ultimul meu instrument de apărare a fost să spun publicului larg ce acțiuni vădit ilegale manifestă primuarului”

Funcționara ne-a spus că imediat după acest episod în care i s-a cerut eliberarea biroului a publicat două postări pe Facebook (Aici și aici), tratate de Petcov drept „informații negative și jignitoare în adresa autorităților locale și angajaților primăriei”, sesizând Comisia de Disciplină pe marginea acestora.

„Ultimul meu instrument de apărare a fost să spun publicului larg ce acțiuni vădit ilegale manifestă primuarului: că mă discriminează, că mă hărțueișe, că el nu se oprește”, a declarat Inna Josan.

Petcov a menționat în fața Comisiei de Disciplină că „aceste publicații sunt tratate de către mine drept încălcarea săvârșită cu rea voință împotriva primăriei și conducerii primăriei”, catalogând postările drept „informații cu tentă negativă”. Edilul a adăugat că Josan „nu este loială și solicit atragerea la răspundere pentru abaterile săvârșite”.

Decizia Comisiei: Mustrare, mustrare aspră și măsura de destituire din funcție

„Mi s-a aplicat mustrare, pentru «neexecutarea atribuțiilor de serviciu», făcând referire la faptul că eu nu am eliberat biroul, dar eu nu am în fișa postului eliberarea biroului. Mi s-a mai aplicat și mustrare aspră pentru postările de pe Facebook. Dar eu nu am încălcat nimic, pentru că dreptul la opinie este un drept garantat și funcționarilor publici și, în plus, beneficiez și de libertatea de exprimare, atâta timp cât nu folosesc injuria sau calomnia”, a explicat Josan.

Proces Verbal Comisie by Ziarul de Gardă

Contactat de Ziarul de Gardă în noiembrie, când am mediatizat cazul Innei Josan, Petcov a refuzat să ne răspundă la întrebări. „Off, lăsați-mă! Duceți-vă la Inna Josan! Merci mult”, a replicat Petcov, întrerupând apelul.

Alexandr Petcov a fost ales primar al municipiului Bălți în urma scrutinului din 5 noiembrie 2023, fiind susținut de formațiunea politică „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi.