Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari solicită Guvernului să prelungească interdicția la exportul de grâu din rezerva de stat: „Cine va răspunde dacă în preajma Paștelor va crește prețul la pâine?”

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Alexandru Slusari a făcut un apel către membrii Guvernului interimar și le-a cerut, ca în cadrul ședinței de miercuri, 14 aprilie, să fie prelungită interdicția la exportul de grâu din rezerva de stat. Despre asta a anunțat Alexandrul Slusari în cadrul unui briefing de presă.

Deputatul Alexandru Slusari menționează că se fac presiuni asupra angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și ai Serviciului Vamal pentru ca aceștia să elibereze vize pentru exportul de grâu din rezerva de stat.

„ (…) Pe 30 martie, eu și SIS am insitstat la interzicerea exportului de grâu. Am sesizat riscul ca în următoarea periadă, mai ales înainte de Paști, poate să apară problema deficitului de grâu și că vor crește prețurile la grâu. Eu nu am văzut cifre, dar ei spun că avem rezerve. Guvernul iresponsabil a luat decizia ca doar pana la 12 aprilie sa fie interzis exportul de grâu din rezerva de stat. Prin diferite metode, Vaja Jgashi a promovat și a lobat varianta ca grâul să fie scos din țară. Azi suntem în 14 aprilie și alte interdicții nu au fost introduse. Din toate autoritățile statale, doar SIS se bate pentru securitatea alimentară a R. Moldova. Se fac presiuni pe angajații ANSA și serviciul vamal ca mai repede să fie eliberate avize pentru export. La moment, situația este sub control. Guvernul, să nu dea Domnul să nu aprobe noi interdicții. Speranța lui Vaja Jgashi este că interdcțiile nu vor fi introduse, dar a mea – să fie interzis în general exportul de grâu. Cine va răspunde dacă în preajma Paștelor va crește prețul la pâine? Cifrele nu am văzut. Fac un apel către Guvernul interimar, prelungiți interdicțiile de a exporta grâul. Aștept o poziție mai activă din partea Președinției. Este ora și momentul adevărului”, a declarat vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari.