VIDEO/ Ce se întâmplă cu grâul din rezerva de stat? Directorul ARM: „Grâul a fost dat la împrospătare unui agent economic. Nu sunt motive de îngrijorare”. Ce spun experții

În ultimele zile, subiectul privind exportarea grâului din rezerva de stat a R. Moldova a intrat în atenția opiniei publice. Totul a început luni, 29 martie, când într-un live postat pe Facebook de președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, se menționa că un agent economic ar încerca să exporte ilegal grâul din rezerva de stat a R. Moldova.

Tot luni seara, mai mulți oameni au protestat la intrarea în portul Giurgiulești „pentru a opri exportul ilegal de grâu”. Aceștia au blocat câteva camioane încărcate cu grâu, iar la fața locului a intervenit poliția.

Președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat atunci că statul a semnat un contract cu un agent economic pentru a păstra rezerva de stat.

„Împreună cu mai mulți oameni din satele din jur am blocat exportul grâului. Poliția a venit la comanda lui Voicu (…) Am primit informații că se fură din rezerva de stat. Sâmbătă am stat toată ziua la Florești, la Gura Camencii. Cu regret, nu a mai venit nimeni din autoritățile pe care le considerăm noi autorități, ca să stabilească dacă este așa. Eu nu am dreptul să verific acte (…) Statul a semnat un contract cu un agent economic pentru a păstra rezerva de stat. Patru ani se păstrează rezerva de stat. În fiecare an se completează. Acest agent economic „Trans-Oil”, monopolistul de pe piața cerealelor are exclusiv un contract preferențial să înnoiască rezervele fără a le vinde sau a le cumpăra. Au pus pus o garanție bancară în statul ăsta și ei vând cereale când acum prețul este foarte bun la Bursa Internațională, cu obligația ca în toamnă, în luna octombrie sau noiembrie să întoarcă în rezervele de stat aceeași cantitate, cu aceeași calitate. Băieții fac bani, nu-i interesează nimic. Eu sunt sigur că ei nu au o Hotărâre de Guvern”, a spus Costiuc.