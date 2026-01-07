UPDATE După aproximativ cinci ore de luptă, pompierii au localizat incendiul izbucnit la un depozit alimentar din capitală

UPDATE 11:44 Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit de produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă, focul a fost localizat la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit Inspectoratului, victime n-au fost raportate.

„Angajații IGSU au reușit să protejeze de flăcări o suprafață de circa 10 000 de metri pătrați din suprafața totală a depozitului de 15 000 de metri pătrați.

În prezent, echipele de intervenție continuă să întreprindă acțiuni pentru lichidarea completă a incendiului și minimalizarea riscurilor. În misiune sunt antrenate 10 autospeciale de intervenție. Victime n-au fost raportate”, se spune într-un comunicat al IGSU.

Știrea inițială:

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de 7 ianuarie la un depozit de produse alimentare din capitală, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat.

La fața locului, conform nivelului de intervenție sporit, au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale de intervenție.

Potrivit IGSU, până în prezent n-au fost raportate victime.

„Ajunși la destinație, angajații IGSU au stabilit că depozitul de produse alimentare cu suprafața de 15000 de metri pătrați este cuprins de foc. În urma arderii, a fost afectată suprafața de 5000 de metri pătrați, iar cealaltă suprafață de 10000 de metri pătrați este protejată la moment de pompieri.

La locul incendiului, angajații IGSU întreprind misiuni complexe de stingere, dar și acțiuni de localizare a arderii pentru evitare răspândirii focului”, se spune în comunicat.

Sursa foto: IGSU

Circumstanțele și cauza de producere a incendiului urmează a fi investigate.