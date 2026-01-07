„De doi ani visez să merg la un psiholog. Am văzut pe internet că m-ar putea ajuta”. Despre visul unui băiat de 11 ani, depresia ereditară și psihiatrii de care nu ar trebui să ne fie frică

Pe la 35 de ani, am încercat o programare online la un psiholog, dar în ultimul moment mi-am retras mâna de pe laptop. „Sunt normală doar? Acolo se duc cei care sunt complet duși cu pluta”. De atunci, mi-am schimbat părerea, la fel cum am schimbat și o duzină de psihologi. Acum, oamenii merg la psihologi și la psihiatri ca la orice alt medic. Și, datorită rețelelor de socializare, a vorbi despre problemele de sănătate mintală a devenit o normă, nu o sursă de rușine. Din păcate, văd din ce în ce mai mulți prieteni de-ai mei cu depresie diagnosticată. Și, de curând, și printre copiii lor.

Astăzi, vorbim despre depresia infantilă: cum să o recunoaștem, cum să o tratăm și ce se întâmplă dacă o ignorăm.

hromadske a discutat cu psihologa Olga Golubițkaia (cinci ani de experiență) și cu psihiatra pediatră Oksana Mihneak (opt ani de experiență).

La ce vârstă apare depresia infantilă?

Termenul „depresie infantilă” a apărut în uzul medical demult, la fel ca și depresia obișnuită.

Potrivit Olgăi Golubițkaia, după 1989, când a fost adoptată Convenția ONU privind drepturile copilului, oamenii au început să manifeste o mai mare grijă și interes față de copii. Convenția a stabilit drepturile la joacă, la timp liber, la dezvoltare, la exprimarea opiniei, la protecție împotriva violenței și neglijării. De fapt, părinții au început să conștientizeze că datoria lor este să le ofere copiilor nu numai hrană, adăpost și îmbrăcăminte, ci și alte lucruri care pot fi importante pentru ei. Pentru medicii ucraineni, depresia infantilă pare un diagnostic nou, deoarece în Uniunea Sovietică se încerca să nu se diagnosticheze deloc un astfel de concept precum „depresia”, cu atât mai puțin la copii. Un copil cu depresie era etichetat ca fiind leneș, inadecvat, că trebuie educat mai bine, că trebuie trimis în tabără sau în altă parte.

Iar când nivelul de educație în țară a crescut, adulții au început să apeleze la medici pentru ajutor, au devenit mai atenți la copii și la starea lor, deoarece s-a dovedit că și ei sunt capabili de sentimente profunde.

Diferența dintre depresia infantilă și depresia la adulți

Există o diferență. Nu pentru că ar fi vorba de o altă boală, ci pentru că există anumite particularități, anumiți factori care influențează modul în care se manifestă depresia la un copil.

„Creierul unui copil este încă în proces de maturizare. Iar cortexul prefrontal, care este responsabil pentru controlul emoțional, planificare, inhibarea impulsurilor și controlul comportamentului, nu este complet dezvoltat la copii. Prin urmare, aceștia pot avea o înțelegere mai slabă a ceea ce li se întâmplă și o capacitate mai slabă de a-și controla emoțiile. De aceea, foarte des, semnele depresiei la copii se manifestă prin comportament și simptome fizice. Aceștia se plâng adesea de dureri de cap, dureri de stomac și greață. De asemenea, putem observa accese de furie, agresivitate și crize frecvente de isterie”, explică psihiatra.

De asemenea, trebuie menționat că copiii percep lumea prin prisma adulților, în special a părinților și a experienței acestora. Prin urmare, ei sunt dependenți de factori externi, de siguranța în familie, de stabilitatea mediului și de relațiile cu adulții. Și, în consecință, sunt mult mai vulnerabili la stres. Adulții, pe de altă parte, sunt personalități deja formate, cu o anumită experiență de viață, abilități de a face față stresului și de a rezolva probleme.

Spre deosebire de adulți, depresia la copii se manifestă adesea prin apatie și dispoziție proastă, poate fi însoțită de simptome de anxietate, apar temeri și diverse fobii.

Adică, atunci când copiii se confruntă cu depresia, aceasta le afectează dezvoltarea personalității, stima de sine și sentimentul de siguranță.

„Consecințele pot fi mult mai profunde și de lungă durată atunci când depresia apare la copii. Vă voi da un exemplu cu un copac. Un adult este ca un copac puternic, matur, cu un trunchi gros și o coroană dezvoltată. Depresia este ca un vânt sau o furtună. Va lovi acest copac matur, va smulge niște frunze, va rupe crengi mici, dar trunchiul va rămâne, copacul va sta neclintit. Dar o furtună poate rupe copacul-copil. Cu alte cuvinte, depresia influențează dezvoltarea personalității unui copil. Și această influență poate fi enormă”, afirmă Oksana Mihneak.

Psihiatra Oksana Mihneak/ Foto pentru hromadske

Cauzele depresiei: ereditare

Depresia la un copil poate fi cauzată de mai mulți factori.

Factori biologici (caracteristici ereditare, genetice, biologice): adică trăsături cu care se naște un copil, modul în care funcționează creierul și temperamentul lui. Unii sunt mai sensibili, mai vulnerabili la evenimente stresante, alții sunt mai predispuși la epuizare. Și există o predispoziție genetică. Dacă unul dintre părinți suferă de depresie, riscul de a dezvolta depresie la copil este de aproximativ două-trei ori mai mare. Dar prezența genelor nu înseamnă automat că va apărea depresia. Este doar o predispoziție.

„Deficitul de vitamine poate afecta starea de spirit și cea generală, provocând simptome asemănătoare depresiei sau complicând depresia. De exemplu, feritina scăzută afectează rezervele de fier ale organismului. Persoana crede că este vorba de lene, dar, de fapt, cauza constă în valorile minime ale acestui element. Fără fier, oxigenul nu este transportat corect în tot corpul, ceea ce duce la lipsă de oxigen. Din această cauză, toate procesele funcționează mai prost. Persoana nu este capabilă să proceseze informații, nu este capabilă să îndeplinească sarcini simple”, comentează psihologa.

Prin urmare, în mod ideal, dacă diagnostichează depresia, psihiatrii vor recomanda, pe lângă teste, efectuarea unor analize și, eventual, consultarea altor specialiști, cum ar fi un endocrinolog. Abia după aceea se prescrie un medicament pentru a obține efectul dorit.

Oksana Mihneak este de acord cu colega sa: „Da, sănătatea unui copil îi poate afecta comportamentul și starea de spirit. Este crucial pentru noi să excludem toate celelalte cauze care ar putea provoca simptome similare”.

Al doilea factor este psihologic și se referă la lumea interioară a copilului. Este vorba despre convingerile sale despre sine, modul de gândire, modul în care reacționează la dificultăți, stima de sine, capacitatea de reglare a emoțiilor, care s-au format la vârsta la care a apărut depresia.

Și al treilea factor este mediul social. Tot ceea ce înconjoară copilul. Factori de stres: hărțuirea la școală, mutările, lipsa sprijinului, relațiile cu colegii, pierderea persoanelor dragi.

Este interesant faptul că mediul social poate fi un factor de risc pentru apariția depresiei, dar poate fi și un factor de sprijin. Dacă, de exemplu, în familie există relații calde, dacă la școală totul este bine și copilul are relații prietenoase cu colegii, acest lucru îl poate proteja de depresie. El poate depăși primii doi factori, dacă aceștia există.

Cea mai mică vârstă la care poate apărea depresia

„Psihicul copiilor este foarte flexibil. El este orientat spre supraviețuire și căutarea unei ieșiri. Pentru a distruge acest mecanism puternic, trebuie să depui eforturi considerabile. De aceea, copiii supraviețuiesc în cele mai dificile familii, trecând prin experiențe teribile de abuz. În trecut, se considera că dorința de a trăi, cu procesele sale cognitive și activitățile de joc, ar trebui să compenseze stresul și alte procese complexe și că nu poate dăuna copilului. Iar depresia și gândurile suicidare – care reprezintă punctul culminant al depresiei – nu pot apărea înainte de vârsta de 10 ani”, spune psihologa. „Dar acum se întâmplă ca și copiii să vrea să moară uneori chiar și la 7 ani. Acest lucru poate fi cauzat de abuzuri fizice și psihologice severe, de ignorare, când nici măcar nevoile de bază ale copilului nu sunt satisfăcute, de pedepse. Și copilul încetează să mai vadă posibilitatea de a trăi”.

Olga Golubițkaia are clienți adulți care au povestit că la vârsta de 5, 6, 7 ani voiau să moară și scriau niște notițe în care își exprimau această dorință. Și asta a durat timp un an. Adică copilul se afla într-o stare îngrozitoare și trecea prin procese foarte dificile pentru el.

Semnele depresiei la copii: de la apatie la refuzul de a se spăla

Depresia la copii se manifestă prin schimbări de comportament – apare o iritabilitate neobișnuită fără motiv, copilul nu mai vrea să facă lucruri pe care le făcea odinioară, cum ar fi să se joace, să citească o carte sau să vizioneze un film. Dispare ceea ce îl făcea să fie unic.

Reiese că timp de cinci ani copilul a iubit desenele animate, iar acum spune: „Nu vreau nimic, urăsc totul, nu mă atingeți, nu vă apropiați de mine. Nu vreau nimic, nu am nevoie de nimic, nu mă interesează nimic”.

Adică se produce o scădere a nivelului de energie și dispar chiar și dorințele care odinioară aduceau plăcere. Copilul începe să se concentreze doar pe mâncare sau pe vreun joc de computer. Apare o anumită obsesie.

Apar simptome somatice, dureri abdominale și dureri de cap, toate acestea fără o cauză medicală. Părinții spun adesea: „Am făcut toate analizele, totul este în regulă, dar copilul se plânge în fiecare zi că îl doare ceva”.

La apatie, pierderea interesului pentru ceea ce îi interesa și schimbarea comportamentului alimentar, se adaugă schimbarea comunicării, schimbarea în îmbrăcăminte, în igienă. S-ar putea să nu se mai spele: „Nu-mi pasă”. Și nu este vorba de o revoltă: dacă vorbești cu ei, îți vor spune: „Mă trezesc dimineața și deja nu mai am energie. Mă forțez să merg la școală, dar acolo dorm”. Pot apărea și coșmaruri.

Copilul poate avea un discurs negativ despre sine: „Sunt rău, inutil”.

Din cauza deteriorării stării fizice, tot ceea ce le permitea să trăiască bine și să funcționeze dispare. Aceasta este o schimbare radicală a ceea ce îl făcea pe copil să fie o persoană aparte. Părinții atenți vor observa acest lucru.

Adolescenții manifestă comportamente riscante: abuzează de alcool sau de alte substanțe psihoactive. De asemenea, foarte des se întâmplă cazuri de automutilare. Copiii se taie, se înțeapă, se mușcă, se ard cu țigări, își provoacă vătămări etc. cu scopul de a depăși durerea sufletească insuportabilă. Adolescenții ascund foarte bine astfel de comportamente, de exemplu, purtând haine lungi și, prin urmare, ar trebui monitorizați îndeaproape.

Psihiatrul subliniază: pentru a diagnostica depresia, trebuie să existe un ansamblu de simptome care persistă mai mult de două săptămâni și care nu pot fi explicate prin alte cauze.

Până la vârsta de 12 ani, depresia este mai puțin răspândită, dar după 13 ani, odată cu începutul adolescenței, numărul pacienților crește. Este interesant faptul că până la vârsta de 12 ani, simptomele depresiei sunt prezente în egală măsură la fete și băieți, iar după 13 ani, numărul fetelor afectate de depresie se dublează.

Unul dintre factorii care pot fi luați în considerare pentru a determina dacă un copil sau un adult suferă de depresie este incapacitatea de a-și imagina viitorul.

„Dacă nu-ți poți vedea viitorul, nu ți-l poți imagina, chiar dacă te străduiești din greu. Dar dacă un copil, de exemplu, la 6 sau 7 ani, plânge, dar visează să devină balerină sau artist, atunci cel mai probabil trece printr-o criză, niște experiențe dificile, dar are ceva spre care se poate îndrepta. Și dacă vine un copil care spune: «Uneori nu vreau să trăiesc, nu înțeleg de ce», atunci este foarte grav”, notează Olga Golubițkaia.

Psihologa Olga Golubițkaia/ Foto: hromadske

Diferența dintre crizele de vârstă și depresie

Cum îți poți da seama dacă un copil trece printr-o criză, să zicem, la 3 sau 6 ani, sau la pubertate (care implică întotdeauna o criză), sau prin depresie?

„La copiii sub 12 ani, crizele sunt temporare”, explică Oksana Mihneak. „Nu afectează starea copilului, spre deosebire de depresie, care durează mult timp. În timpul crizelor, copiii adesea au schimbări de dispoziție, devin încăpățânați, protestează și sunt foarte emoționali, dar își revin repede. Adică, aceste izbucniri nu sunt prelungite. De exemplu, un copil are izbucniri emoționale puternice, dar apoi se bucură, se joacă, cere jucării, doarme și mănâncă. În acest caz, spunem că ar putea fi un simptom al unei crize. Dar când iritabilitatea și protestele sunt constante, durează mai mult de două săptămâni, atunci poate fi vorba de depresie sau de o altă tulburare. În acest caz, trebuie consultat un medic pentru a determina cauza”.

Adolescenții pot fi irascibili, retrași și rebeli. Este o perioadă de căutare de sine, de descoperire a identității, a modului în care copiii se percep pe sine și a modului în care sunt percepuți de ceilalți. Este o perioadă de separare, de detașare de părinți. În ciuda acestui fapt, copilul are propriile pasiuni, nu se izolează social, menține contactul și legătura cu prietenii. Când vorbim despre depresie, ne referim atât la deznădejde, cât și la izolare socială, când copilul se închide în sine și nu mai comunică cu nimeni, nu-l mai interesează nimic.

Cum se tratează depresia?

Primul pas este o diagnosticare corectă. Dacă părinții suspectează schimbări în comportamentul copilului, este important să consulte un psihiatru.

„Nu suntem strașnici. Ne iubim foarte mult profesia și ajutăm cu bucurie părinții și copiii”, zâmbește Oksana Mihneak.

Când psihiatrul constată semne ușoare, care nu ating nivelul de depresie, copilul este ținut sub control. În acest caz nu se utilizează medicamente. Specialistul se întâlnește periodic cu copilul și părinții, reamintindu-le importanța unor relații familiale bune și a timpului petrecut împreună. După un timp, starea copilului este reevaluată și se alege tactica de tratament ulterioară.

Tratamentul începe cu psihoterapie. În cazul simptomelor moderate și severe, se recomandă o combinație de tratament medicamentos și psihoterapie. Aceasta oferă cele mai bune rezultate în tratament. Doza de antidepresive se stabilește individual, în funcție de vârstă și de reacția copilului la medicamente.

Nu există antidepresive pentru copii și dozele pot fi ca și la maturi.

Potrivit psihiatrei, aproximativ o treime dintre clienții săi (reamintim că sunt doar copii) prezintă simptome de depresie.

Dacă această boală nu este tratată, ea poate afecta viața ulterioară a unei persoane, modul în care va construi relații cu ceilalți, modul în care va face față provocărilor.

De asemenea, dacă depresia nu este tratată, adică dacă nu se învață tehnici de prevenire, riscul de recidivă și reapariție a simptomelor crește.

Se poate trăi fără a trata depresia, dar întrebarea este cât de bună va fi calitatea vieții.

Pe timp de război depresia infantilă a devenit mai frecventă

Oksana Mihneak observă că, înainte de război, prevalența depresiei în rândul copiilor și tinerilor din Ucraina era similară cu cea din Europa. Adică aproximativ 12% dintre copii prezentau simptome de depresie.

„Deocamdată, nu există date fiabile. După 2022, studiile au avut în principal caracter de screening și nu au fost făcute la scară largă. Semne de depresie au fost găsite la peste 32% dintre adolescenții chestionați (date din 2024). Acest lucru înseamnă că războiul și factorii săi – acțiuni militare, mutări, lipsă de somn, stres – devin un factor puternic de risc pentru instalarea depresiei”.

Psihologa Olga Golubițkaia constată, în baza propriei experiențe, că războiul a deteriorat relația cu părinții:

„Adesea, acest lucru se datorează faptului că părinții sunt epuizați de toate procesele și problemele pe care trebuie să le rezolve. Și adesea, un copil este adus la o consultație nu pentru depresie (deși așa pare), ci pentru că pur și simplu s-a rupt contactul, încrederea, limitele, viața de zi cu zi. Acest lucru poate fi reglat”.

Potrivit acesteia, copiii moderni sunt destul de buni la identificarea emoțiilor lor; sunt învățați acest lucru chiar și la grădiniță. Sunt conștienți de aceasta. Se întâmplă ca un copil de 3 ani și jumătate să fie adus la psiholog, iar acela-i spune: „Arunci jucăriile pentru că ești furios?”. „Nu, sunt trist acum”. Specialistul spune: „Bine, deci așa arată tristețea ta”. Sau la 6 sau 7 ani, copilul ar putea spune: „Mă simt singur; nimeni nu mă bagă în seamă. Mă joc adesea singur”.

„Copiii sunt bine informați acum, chiar și la o vârstă fragedă pot spune lucruri destul de interesante și valoroase despre ei înșiși. Lucrez pentru o organizație caritabilă și există familii în care părinții sunt alcoolici și nimeni nu vorbește cu copiii despre asta. Dar copilul cunoaște aceste lucruri prin intermediul grădiniței, al școlii și chiar de pe YouTube. Am avut un băiat de 11 ani care a venit la mine și mi-a spus: «De doi ani visez să merg la psiholog. Am văzut pe internet că mă poate ajuta»”.

Și toate acestea datorită accesului la informație, copiii de 9 sau 10 ani pot vorbi despre ei înșiși și despre sentimentele lor mai bine decât cineva de 40 de ani.

Și pentru că copiii sunt informați, sunt destul de rapizi în a raporta abuzurile. Își pot spune unul altuia la școală (chiar fiind în clasele primare): „Îmi încalci limitele”. Sau: „Sunt abuzat psihologic sau hărțuit”.

„Un mare avantaj al acestei conștientizări este faptul că copiii știu acum că pot suna la poliție sau la serviciile sociale și pot raporta că se întâmplă ceva acasă. Astfel pot fi salvați”, a concluzionat Olga.

Oksana Mihneak este de acord:

„Lucrez la Centrul de sănătate și dezvoltare «Krug Semei» (Cercul familiilor, n.red.) și pe site-ul nostru există o pagină cu toți specialiștii noștri, așa că am avut deja câteva cazuri în care copiii și-au ales singuri specialiștii. Mă bucur că sunt atât de atenți la starea lor de sănătate”.