LIVE TEXT Atacuri asupra a două porturi din regiunea Odesa: o persoană a murit și cinci au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1413

UPDATE 18:05 Rusia a lansat un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, a transmis viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. Guverantorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că, în cursul zilei, armata rusă a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. Conform datelor preliminare, o persoană a murit.

Alte cinci persoane au fost rănite și primesc asistență medicală.

În urma atacului, infrastructura portuară, clădirea administrativă, transportul de marfă și containerele au fost avariate.

„În urma atacului, au fost avariate obiective portuare, clădiri administrative și containere cu ulei.

Toate serviciile lucrează la fața locului, ținând cont de cerințele de siguranță, și continuă să elimine consecințele. Porturile își continuă activitatea. Acesta este un nou atac al țării teroriste asupra infrastructurii portuare, care este implicată în garantarea securității alimentare mondiale. Rusia încearcă în mod deliberat să submineze economia și să distrugă logistica maritimă”, a declarat Kuleba.

UPDATE 15:36 O femeie a decedat în urma unui atac rusesc cu drone într-un sat din raionul Sînelnîkove, regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Vladislav Haivanenko. Corpul acesteia fost scos de sub dărâmăturile unei clădiri distruse.

Alte trei persoane au fost rănite. Este vorba despre o femeie de 56 de ani și doi bărbați de 43 și 75 de ani. Toți sunt sub supraveghere medicală.

În regiunea Zaporijjea, un bărbat de 58 de ani a fost rănit în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unei mașini.

În timpul nopții de miercuri, în Dnipro, șapte persoane, dintre care două copii, au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone. O fetiță de 8 ani se va recupera acasă, iar o adolescentă de 16 ani a fost transportată la spital în stare medie de gravitate.

În oraș au izbucnit mai multe incendii, toate fiind stinse. Au fost avariate clădiri cu mai multe etaje, o casă privată, clădiri administrative, mașini, infrastructură și o conductă de gaz.

O dronă a lovit și comunitatea Vasilkivska din raionul Sînelnîkove. Acolo a luat foc o casă privată. Armata rusă a bombardat Nikopol cu artileria.

Forțele de apărare aeriană au doborât 27 de drone în regiunea Dnipropetrovsk.

UPDATE 13:31 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că mai mulți mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după ce se va ajunge la un armistițiu, însă aceștia nu ar lua parte la operațiuni de luptă, scrie Ukrinform.

Potrivit lui Macron, armata franceză va participa la operațiuni de control al frontierei de-a lungul graniței ruso-ucrainene după semnarea armistițiului.

Președintele francez a menționat posibilitatea desfășurării a „mai multor mii de trupe în cadrul operațiunilor noastre externe”.

În același timp, Macron a subliniat că „acestea nu sunt forțe pe care le angajăm în luptă”.

„Vom participa la regenerarea armatei ucrainene,” a spus el într-un interviu pentru France 2.

Macron a adăugat, de asemenea, că a existat „o colaborare între ucraineni, Coaliția de voință și americani. Ei sunt cei care vor conduce lucrările pentru a stabili dacă zona de frontieră este încălcată sau nu”.

UPDATE 12:08 Delegația ucraineană de la Paris continuă negocierile de pace, anunță șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, într-o postare pe Telegram.

„Continuăm negocierile importante la Paris pentru a atinge o pace durabilă și garanții de securitate sigure pentru statul nostru. Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar rezultate concrete există deja, iar discuțiile continuă. Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate”, a spus el.

UPDATE 11:59 Statele Unite vor tripla producția de rachete interceptoare utilizate în sistemele de apărare aeriană Patriot, ca răspuns la creșterea cererii globale, a anunțat Departamentul Apărării al SUA pe 6 ianuarie.

Cererea pentru interceptoarele PAC-3 a crescut semnificativ în contextul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina și al provocărilor tot mai mari de securitate pentru aliații SUA din întreaga lume. Ucraina, care operează în prezent până la zece sisteme Patriot, se bazează pe aceste rachete pentru a proteja orașele și infrastructura critică, scrie presa ucraineană.

Interceptoarele PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), care vor fi produse în cadrul unui nou acord-cadru pe șapte ani cu producătorul rachetelor sistemului Patriot, Lockheed Martin, sunt esențiale pentru apărarea împotriva amenințărilor moderne, inclusiv rachete balistice și de croazieră.

Aceste interceptoare dispun de tehnologie avansată „hit-to-kill”, care le permite să distrugă rachete cu viteză mare, precum Kinzhal și Zircon ale Rusiei, cu precizie.

Potrivit acordului, producția anuală de interceptoare PAC-3 MSE va crește de la aproximativ 600 de rachete la circa 2000 pe an, extinzând semnificativ capacitățile de apărare aeriană ale SUA și ale aliaților.

UPDATE 09:23 Conform informațiilor operative de la ora 07:30, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 81 de drone de tip Shahed, Herbera și drone de alte tipuri pe teritoriul Ucrainei, anunță Forțele Aeriene Ucrainene.

„Au fost înregistrate lovituri din partea a 14 drone de atac în 8 locații, precum și fragmente ale obiectelor doborâte în 5 locații (…). Respectați regulile de siguranță!”, arată un comunicat al Forțelor Aeriene Ucrainene.

UPDATE 09:06 Doi oameni au murit, iar încă nouă au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra orașelor Zaporijjea și Polohî.

Potrivit lui Ivan Fedorov, șeful Administrației militare din Zaporijjea, forțele ruse au efectuat 682 de lovituri asupra a 24 de localități din regiune.