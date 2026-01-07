Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene

Președinta Maia Sandu participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

Evenimentul găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează administrația prezidențială de la Chișinău într-un comunicat.

Cipru a preluat, începând cu 1 ianuarie curent, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă de șase luni.

Republica Cipru a preluat pentru a doua oară preşedinţia Consiliului European într-un context politic total diferit. Uniunii Europene i se cere acum să-şi redefinească rolul de actor politic în toiul unor tensiuni geopolitice prelungite atât în estul Europei cât şi în Orientul Mijlociu, conform unei analize Deutsche Welle.

Comentând actualul context, ex-ministra de Externe din Republica Cipru, Kozakou-Marcoullis, subliniază că Europa se confruntă astăzi „cu provocări fără precedent, izvorâte din războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi din situaţia existentă în Orientul Mijlociu, într-un peisaj global care se schimbă rapid, cu o instabilitate în creştere”.

Potrivit fostei ministre de Externe, UE pare determinată să-şi asume un rol de conducere mai proeminent în vederea gestionării acestor provocări, conform Agendei Strategice adoptate de Consiliul European în 2024, valabile pe perioada 2024-2029. Ea a adăugat că este prin urmare natural ca agenda preşedinţiei cipriote să reflecte aceste priorităţi.