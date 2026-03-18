Un nou sistem de filtre urmează să fie instalat la stația de tratare a apei care asigură mai multe raioane din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți

Autoritățile vor instala un nou sistem de filtrare cu cărbune activ granulat la stația de tratare a apei de la Cosăuți. „Astfel, vom securiza procesul de tratare a apei de unde se alimentează raioanele Florești, Sîngerei, Soroca și municipiul Bălți”, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder în seara zilei de miercuri, 18 martie.

Zece tone de material au fost livrate deja, iar în prezent „se lucrează la integrarea acestora în fluxul de tratare”, a comunicat ministrul.

„Prioritatea noastră este să asigurăm, cât mai rapid, accesul la apă sigură și de calitate. Această metodă este extrem de eficientă în eliminarea hidrocarburilor (inclusiv compuși petrolieri precum BTEX), deoarece structura poroasă a cărbunelui atrage și reține moleculele de poluanți, lăsând apa curată”, a explicat Hajder.

Mai devreme, oficialul a anunțat că a fost instalat al treilea baraj absorbant în localitatea Arionești, raionul Dondușeni – „prima linie de filtrare a apei la intrarea în R. Moldova dinspre Ucraina”.

Analizelor efectuate de Agenția Națională de Sănătate Publică (ANSP) au arătat că pe tot segmentul Nistrului, de la Naslavcea până la Vadul lui Vodă, au fost înregistrate evoluții pozitive, a anunțat în dimineața zilei de miercuri ministrul Mediului.

Totodată, acesta a menționat dacă în următoarele 48 de ore, analizele vor arăta aceleași rezultate sau se vor îmbunătăți, stația care aprovizionează raioanele Soroca, Florești, Sîngerei, dar și municipiul Bălți, va fi redeschisă.

„Pentru prima dată de la declanșarea crizei, toate cele trei puncte critice (Naslavcea, Cosăuți, Rezina) au atins, pe 17 martie, limita maximă admisibilă de 0,1 mg/l pentru produsele petroliere. Este o dovadă clară că deversările de petrol din amonte au fost puternic atenuate, iar barajele absorbante și-au făcut efectul. Dacă în următoarele 48 de ore, analizele vor arăta aceleași rezultate sau se vor îmbunătăți, luăm în calcul redeschiderea stației de pompare de la Cosăuți, care aprovizionează raioanele Soroca, Florești, Sîngerei, dar și municipiul Bălți”, a declarat ministrul.

Totodată, prim-ministrul, Alexandru Munteanu, a convocat o ședință în dimineața zilei de miercuri, cu toate instituțiile implicate în gestionarea stării de alertă de mediu de pe bazinul fluviului Nistru pentru a prezenta acțiunile întreprinse până în prezent, precum și planurile pentru perioada următoare.

Râul Nistru a fost contaminat cu substanțe poluante de origine petrolieră, în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean (Novodnistrovsk, Ucraina) din 7 martie.