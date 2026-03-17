Procuratura Generală a înregistrat un proces penal pe cazul poluării fluviului Nistru

La 16 martie 2026, Secția combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale (PG) s-a autosesizat în urma informațiilor oficiale cu referire la declararea stării de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile, în bazinul fluviului Nistru, ca urmare a unui incident de poluare confirmat pe anumite sectoare ale râului. Astfel, PG a dispus înregistrarea procesului penal, în vederea investigării faptelor ce au determinat consecințele produse.

„Procuratura Generală subliniază că dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție, fiecare persoană având dreptul la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate. Totodată, legislația națională instituie protecția întregului potențial acvatic al țării, fiind interzisă deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante. (…) Procurorii întreprind toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cazului”, precizează Procuratura Generală într-un comunicat.

Luni, 16 martie, Asociația Promo-LEX a depus la Procuratura Generală un denunț penal privind faptele care au condus la contaminarea masivă a fluviului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră, în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean (Novodnistrovsk, Ucraina) din 7 martie 2026. Promo-LEX solicită începerea urmăririi penale „cu privire la fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de poluare a apei (art. 229 Cod penal) și ecocid (art. 136 Cod penal)”.

Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.

Autoritățile au sistat alimentarea cu apă potabilă din Nistru în municipiul Bălți și în alte localități, au interzis pescuitul pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari, au mobilizat Armata Națională și au solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. La 15 martie 2026, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile, acoperind cea mai mare parte a teritoriului național, inclusiv unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.