Poluarea pe Nistru se reduce: analizele ANSP arată îmbunătățiri, iar autoritățile iau în calcul redeschiderea stației de la Cosăuți în 48 de ore

Ultimele rapoarte ale analizelor primite de la Agenția Națională de Sănătate Publică (ANSP) arată că pe tot segmentul Nistrului, de la Naslavcea până la Vadul lui Vodă, sunt evoluții pozitive, a anunțat miercuri, 18 martie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Totodată, dacă în următoarele 48 de ore, analizele vor arăta aceleași rezultate sau se vor îmbunătăți, stația care aprovizionează raioanele Soroca, Florești, Sîngerei, dar și municipiul Bălți, va fi redeschisă.

„Pentru prima dată de la declanșarea crizei, toate cele trei puncte critice (Naslavcea, Cosăuți, Rezina) au atins, pe 17 martie, limita maximă admisibilă de 0,1 mg/l pentru produsele petroliere. Este o dovadă clară că deversările de petrol din amonte au fost puternic atenuate, iar barajele absorbante și-au făcut efectul. Dacă în următoarele 48 de ore, analizele vor arăta aceleași rezultate sau se vor îmbunătăți, luăm în calcul redeschiderea stației de pompare de la Cosăuți, care aprovizionează raioanele Soroca, Florești, Sîngerei, dar și municipiul Bălți”, a declarat ministrul.

Totodată, prim-ministrul, Alexandru Munteanu, a convocat o ședință în dimineața zilei de miercuri, cu toate instituțiile implicate în gestionarea stării de alertă de mediu de pe bazinul fluviului Nistru pentru a prezenta acțiunile întreprinse până în prezent, precum și planurile pentru perioada următoare.

„Cele mai recente probe prelevate arată o îmbunătățire a indicatorilor în apă, fapt care confirmă eficiența filtrelor și barierelor de captare și eliminare a substanței poluante pe Nistru. Prelevările sunt efectuate de două ori pe zi în punctele critice: Naslavcea, Cosăuți, Oxentea, Molovata și Vadul lui Vodă”, a scris Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

De asemenea, intervențiile în teren continuă. La Bălți, peste 300 de angajați din structurile de forță sunt mobilizați pentru asigurarea populației cu apă. Flota operațională include peste 30 unități de tehnică, cu o capacitate de peste 150 de tone de apă potabilă și tehnică, pentru a asigura necesitățile actuale.

Pe râul Nistru, cu sprijinul echipelor naționale și al partenerilor internaționali au fost instalate baraje antipoluare, iar în zonele critice au fost create puncte de observare și intervenție.

La Cosăuți a fost organizată o tabără de campanie pentru coordonarea intervențiilor, inclusiv cu participarea echipelor din România. De asemenea, ministrul Hajder a declarat că în acest moment, din România urmează a fi aduse echipamente și materiale suplimentare pentru a trata apa de captare de la Cosăuți.

„Autoritățile vor continua monitorizarea permanentă a situației și vor informa transparent populația despre evoluțiile înregistrate și măsurile adoptate”, a concluzionat CNMC.

Râul Nistru a fost contaminat cu substanțe poluante de origine petrolieră, în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean (Novodnistrovsk, Ucraina) din 7 martie 2026.