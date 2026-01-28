Un nou proiect de 10 milioane de euro va extinde serviciile de protecție, sănătate și educație pentru copiii ucraineni refugiați și comunitățile gazdă

Mai multe servicii pentru copii și familii din întreaga țară, inclusiv pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă, vor fi extinse cu sprijinul financiar nerambursabil, de 10 milioane de lei, al Guvernului Germaniei, anunță Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.

Susținută de un grant în valoare de 10 milioane de euro, faza a II-a a proiectului „Protecția copilului și accesul la servicii de apă, sanitație, igienă (WASH), sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din R. Moldova” va sprijini un număr și mai mare de copii – atât moldoveni, cât și ucraineni – să aibă acces la servicii de protecție, asistență medicală, educație incluzivă, apă potabilă și sanitație sigură în comunitățile lor.

În prima fază a acestui parteneriat, au fost sprijinite îmbunătățiri țintite în domeniile protecției copilului, sănătății, apei și sanitației, precum și al serviciilor sociale, beneficiind de acestea peste 100 000 de copii și părinți din Republica Moldova și fiind pusă baza pentru extinderea actuală.

Conform Ministerului Sănătății, această nouă etapă a parteneriatului se concentrează pe „facilitarea accesului la servicii pentru copii și pe creșterea capacității de a răspunde rapid nevoilor lor”. În perioada 2026–2028, sprijinul va viza extinderea serviciilor de protecție a copilului și de justiție, consolidarea intervențiilor timpurii pentru copiii mici cu întârzieri de dezvoltare, îmbunătățirea incluziunii în școli și grădinițe, apropierea serviciilor de sănătate de adolescenți și modernizarea condițiilor de apă și sanitație în instituțiile de educație timpurie.

„O prioritate-cheie este extinderea modelului Barnahus, astfel încât copiii afectați de violență să poată primi sprijin într-un singur loc sigur și prietenos pentru copii. Un nou centru Barnahus va fi susținut în regiunea centrală, completând o rețea națională de trei centre regionale – în nordul, centrul și sudul țării – și asigurând că niciun copil nu va mai fi nevoit să fie trimis de la o instituție la alta pentru a primi ajutor. Prevenirea violenței încă din faza incipientă reprezintă, de asemenea, un pilon central al acestei etape a proiectului. La nivel național vor fi extinse programele de sprijin pentru părinți, ajutând îngrijitorii să creeze medii familiale mai sigure și mai pozitive, inclusiv pentru familiile de refugiați și părinții copiilor cu dizabilități”, notează Ministerul.

Serviciile de sănătate vor fi extinse atât pentru copiii mici, cât și pentru adolescenți. Centrele de intervenție timpurie vor fi modernizate și dotate pentru „a sprijini mai eficient copiii cu întârzieri de dezvoltare, iar serviciile mobile de sănătate prietenoase adolescenților vor ajunge în mai multe raioane, oferind sprijin pentru sănătatea mintală și psihosocială, servicii de sănătate sexuală și reproductivă, precum și informații de prevenire, inclusiv în zonele rurale”.

„Germania este mândră să continue sprijinul pentru copiii și familiile din Moldova prin această a doua fază a parteneriatului nostru trilateral cu Guvernul Republicii Moldova și UNICEF. Rămânem angajați să susținem servicii care fac o diferență reală în viața copiilor – de la protecție și justiție, la sănătate, educație incluzivă și acces la apă și sanitație sigure – ajungând atât la copiii din familii de refugiați, cât și la cei din comunitățile gazdă”, a declarat ambasadorul Germaniei în R. Moldova, Hubert Knirsch.

Pentru copiii de vârstă mică, condițiile de apă și sanitație vor fi îmbunătățite în grădinițe, cu accent pe accesibilitatea pentru copiii cu dizabilități și pentru comunitățile care găzduiesc refugiați. Totodată, proiectul ar urma să consilideze incluziunea prin crearea de centre de resurse în instituțiile de educație timpurie.

În paralel, inițiativa va sprijini serviciile sociale să răspundă mai eficient nevoilor familiilor, „prin corelarea asistenței financiare cu serviciile necesare și prin consolidarea capacității sistemului de a interveni în situații de criză”.

Proiectul este implementat de UNICEF în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijin financiar nerambursabil din partea Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW. Acesta sprijină serviciile esențiale pentru copiii vulnerabili, inclusiv copiii refugiați din Ucraina și cei din comunitățile gazdă, „pentru ca aceștia să crească în siguranță, sănătoși și incluși”.