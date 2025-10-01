Un nou medicament, compensat parțial pentru osteoporoză

Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, anunță Ministerul Sănătății.

Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei.

Preparatul, atât în formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, va fi parțial compensat (50%), adică 74,25 lei sau 169,89 lei.

Astfel, va fi lărgit spectrul de preparate compensate pentru tratamentul osteoporozei, sporind accesul pacientelor cu această diagnoză la medicamente eficiente și de calitate.

Conform estimărilor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, circa 5 mii de femei vor beneficia de acest preparat, pentru compensarea căruia din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală urmează să fie alocate anual peste șase milioane de lei.