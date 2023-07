„Tocmai aterizasem la Chișinău”. Un apropiat al polițistului de frontieră ucis la aeroport relatează cum a aflat vestea tragică

Este devastată de durere, așa cum poate fi o mamă care se confruntă cu pierderea unui copil. Mai ales dacă acesta locuiește departe și moare în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu din cauza unui ucigaș care l-a împușcat în cap. Nina Muntean, mama polițistului de frontieră Serghei Muntean, locuiește de peste 16 ani în Italia. Partenerul de viață al femeii, Costantino Po, a relatat pentru presa italiană cum a aflat vestea tragică.

Nina Muntean locuiește în Alberona (comună din Italia, n.red.) de mai bine de 16 ani și este cunoscută și pentru munca sa la pizzeria Cantagallo.

La Alberona, când avea posibilitate sau de sărbători, venea și Sergiu Muntean, fiul pe care Nina Muntean nu-l va mai vedea vreodată. „Ultima dată a fost aici cu noi de Paște”, spune Costantino Po, partenerul de viață al femeii, care îi este alături timp de 16 ani.

„S-a întâmplat vineri după-amiază”, povestește bărbatul. „Tocmai aterizasem la Chișinău. Nina a văzut imediat că a avut loc un schimb de focuri la aeroport, unde fiul ei lucra în acea tură. Am deschis televizorul, am văzut că știrea era adevărată, dar nu existau nume și am sperat că nu i s-a întâmplat nimic. Apoi a venit apelul telefonic. Nina este devastată. Este sfâșietor. Sergiu era cel mai mare dintre cei trei fii ai ei și la el se referea (vestea tragică, n.red.). O mare durere și pentru mine. Ultima dată când ne-am văzut a fost acasă, la Alberona, de Paște. Zilnic lua legătura cu mama lui (…). Acum Sergiu nu mai este. Ne-a lăsat singuri. Și-a dat viața pentru munca sa. Era foarte bun la asta și acest lucru l-a costat viața”, afirmă bărbatul.