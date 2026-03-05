Șoseaua Muncești a fost redeschisă. Primăria anunță suspendarea traficului pe o altă stradă din capitală

Șoseaua Muncești a fost redeschisă din această dimineață pentru circulația rutieră, după lucrările de remediere a defecțiunilor din carosabil, afectat de condițiile climaterice din iarna curentă, informează Primăria municipiului Chișinău.

Totodată, autoritățile anunță că au fost efectuate doar lucrări pentru această perioadă rece, până la reabilitarea integrală, care este stabilită pentru acest an.

În același timp, Primăria amintește că începând de astăzi, 5 martie, și până sâmbătă, 7 martie, va fi suspendat integral traficul rutier pe str. M. Manole, după cum urmează:

Etapa I, 05.03.2026, tronsonul cuprins între str. Sargidava și str. Vadul lui Vodă;

Etapa II, 06 – 07.03.2026, tronsonul cuprins între str. Voluntarilor și str. Sargidava.

Ziarul de Gardă a scris că pe mai multe drumuri din Chișinău reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei au apărut în ultima lună gropi sau denivelări, care îngreunează deplasarea transportului. Primăria mun. Chișinău, prin vocea primarului Ion Ceban, a anunțat că problemele sunt cunoscute și sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile.

În acest context, Primăria Chișinău a anunțat reparații pe mai multe străzi avariate.