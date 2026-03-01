ATENȚIE: Circulația pe șoseaua Muncești, oprită de luni până vineri

Circulația pe șoseaua Muncești din Municipiul Chișinău va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, începând cu ziua de luni, 2 martie și până vineri, 6 martie, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile, informează Primăria capitalei.



În acest context, itinerarul rutei de autobuz nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după cum urmează:

📌Direcția tur: de pe șos. Muncești pe str. Grădina Botanică – bd. Dacia – str. Băcioii Noi – ulterior pe șos. Muncești și în continuare pe traseul stabilit.

📌Direcția retur: de pe șos. Muncești pe str. Băcioii Noi – bd. Dacia – str. Grădina Botanică – șos. Muncești.

Ziarul de Gardă a scris că pe mai multe drumuri din Chișinău reparate în ultimii ani cu zeci de milioane de lei au apărut în ultima lună gropi sau denivelări, care îngreunează deplasarea transportului. Primăria mun. Chișinău, prin vocea primarului Ion Ceban, a anunțat că problemele sunt cunoscute și sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile.

Primăria Chișinău a anunțat reparații pe mai multe străzi avariate.