România închide consulatul Rusiei din Constanța și declară consulul persona non grata, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați

Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, a anunțat vineri președintele român Nicușor Dan, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Potrivit șefului statului, Consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.

„Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni au fost răniți. Întreaga responsabilitate revine Rusiei. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul se va închide. Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici români care încearcă să scuze Rusia. Cetățenii români pot să vadă cine e occidental și cine mimează pro-occidentalismul. Am avut o dronă rusă Geran 2 care a plecat din Rusia, parte dintr-un roi din care doar una a ajuns pe teritoriul României. Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor din UE, din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și unitate euroatlantică. În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, în cadrul SAFE avem o componentă importantă care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și intrările le avem într-un an sau doi. Avem un parteneriat cu Ucraina pe producția de drone. Avem un mecanism comun cu SUA și Marea Birtanie pe accelerarea producției și testării de drone. Până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri bilaterale și în NATO pentru echipamente care să fie prezente în România. Am insistat pentru urgentare și a fost de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. Am discutat în CSAT și de apărarea civilă, domnul ministru de Interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni, pe zona aceasta suntem pregătiți”, a declarat Nicușor Dan, conform G4Media.

Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT, vineri la ora 11:00, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. „Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional”, afirmă președintele.

Nicușor Dan a anunțat că România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

De asemenea, președintele a anunțat sesizarea Consiliului de Securitate al ONU.

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.

Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”, subliniază Nicușor Dan.